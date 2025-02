Umluftfunktion im Winter: Ein gefährlicher Fehler

Die Umluftfunktion im Auto ist im Sommer eine praktische Funktion, aber im Winter sollte sie aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet werden. Die Umluftfunktion hält Feuchtigkeit im Auto fest, was zu beschlagenen Scheiben führt.

Die Umluftfunktion ist im Sommer sehr praktisch, besonders wenn die Klimaanlage läuft. Mit dem Symbol eines kreisförmigen Pfeils erkennbar, sorgt sie dafür, dass keine frische Außenluft ins Auto gelangt und die Innenluft umgewälzt wird. Doch im Winter kann diese Funktion schnell zum Problem werden. Wenn die Umlufttaste eingeschaltet bleibt, wird Feuchtigkeit aus Atemluft und nasser Kleidung im Innenraum festgehalten.

Die Folge: Die Scheiben beschlagen schneller, was nicht nur nervig, sondern auch gefährlich sein kann. Besonders bei niedrigen Temperaturen kann sich die Feuchtigkeit sogar als dünne Eisschicht auf den Innenscheiben absetzen. Um die Feuchtigkeit entweichen zu lassen, ist es wichtig, die Umlufttaste im Winter auszuschalten und stattdessen frische Außenluft ins Auto zu lassen. Zusätzlich hilft es, regelmäßig zu lüften oder eine Klimaanlage mit Entfeuchtungsfunktion zu verwenden.





