Folgen der Woche vom 18. bis 21. Mai 2026 mit Klaus Kinski, Mia Löffler und Bernhard Ulrich im BR ansehen oder bei Amazon Prime lesen.

Lansing wird auch diese Woche wieder Schauplatz zahlreicher turbulenter und gefühlvoller Entwicklungen. Seit vielen Jahren begeistert 'Dahoam is Dahoam' die Zuschauer im BR mit den Geschichten rund um das Leben im fiktiven bayerischen Ort Lansing.

Von Montag bis Donnerstag dürfen sich Fans auf tiefe Emotionen und spannende Überraschungen freuen. Um was es in den Folgen der Woche vom 18. bis 21. Mai 2026 bei 'Dahoam is Dahoam' geht, können Sie hier nachlesen: In der Woche vom 18. bis 21. Mai 2026: Bei 'Dahoam is Dahoam' spitzt sich die Lage rund um den Brunnerwirt dramatisch zu.

Franzi (Mia Löffler) wird vor dem Gasthof von einem Auto angefahren und verliert damit die Nerven. Hubert (Bernhard Ulrich, 59) verliert nicht nur die Nerven, sondern beginnt nun auch die Suche nach Schuldigen. Hast Du vielleicht die Schuld an der Accidentfat die Franzis? fragst Herbert. Weshalb darf Gregor (Holger Matthias Wilhelm, 49) weniger gegen die Umleitung unternehmen, fragst Du?

Fragst du auch nach den Auswirkungen des Denkmalschutzes auf Gregor und den Brunnerwirt? Insofern bei Hubert anfchészt, die Kosten durch niedrigere Zulieferungspreise abzufangen, muss er sich zudem zeigen, ob Stadlbauer mitzieht und die Umleitung durchführt. Im Gasthaus selbst gibt es Streit: Gregor will Theresas (Ursula Erber, 92) Zimmer in ein weiteres Gästezimmer umbauen. Aber Joseph (Wilhelm Manske, 75) gibt nicht auf.

Wollen Hàn Joseph überzeugen? Lebenshin undビンäs, wie Hubert auf die Unfall des Franzis reagiert und ob Gregor seinen Willen gegen Joseph durchsetzen kann, erfahren Sie diese Woche bei 'Dahoam is Dahoam'





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