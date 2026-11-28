Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat innerhalb von drei Monaten knapp 930 Millionen Dollar in einen europäischen Softwarekonzern gesteckt.

Warren Buffett s Berkshire Hathaway hat innerhalb von drei Monaten knapp 930 Millionen Dollar in einen europäischen Softwarekonzern gesteckt. Die Aktie schoss nach oben. Berkshire Hathaway, die Firma von Investorenlegende Warren Buffett, hat sich bei Bending Spoons zweimal eingekauft: im Juli 2026 mit 600 Millionen Dollar beim Börsengang und im Oktober mit weiteren 330 Millionen Dollar.

Damit hält Berkshire rund vier Prozent an dem Mailänder Unternehmen. Nach der Ankündigung des zweiten Investments stieg die Aktie um rund 45 Prozent. Bending Spoons kauft etablierte digitale Dienste wie Evernote, Vimeo, WeTransfer und AOL, baut sie operativ um und steckt die Gewinne in neue Übernahmen. Der Konzern hat am 19.

Advertisement

Advertisement

November 2026 Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg um 125 Prozent auf 780,2 Millionen Dollar. Die Jahresprognose für 2026 wurde auf 3,07 bis 3,09 Milliarden Dollar angehoben, zuvor waren es 2,78 bis 2,82 Milliarden. Am selben Tag vereinbarte das Unternehmen, die Marketing-Plattform Mailchimp von Intuit für rund 3,68 Milliarden Dollar zu übernehmen.