Umsetzung der Allianz Arena für das NFL- Spiel: Kompany nutzt neue Dusche

Die Allianz Arena wird für das NFL-Event umgebaut. Trainer Vincent Kompany erhält eine zusätzliche Dusche. Die Patriots und Lions nutzen angepasste Umkleiden.

Die Allianz Arena in München wird derzeit systematisch für das dritte " Munich Game" der nordamerikanischen Profiliga NFL hergerichtet. Rasen, Tribünen, Tore, Team-Bänke und Kabinen werden umfassend auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Anforderungen der NFL angepasst, wie BILD zeigt.

Neue Duscheinrichtung für Trainer Vincent Kompany

Double-Trainer Vincent Kompany ist nach einer Pause von 18 Tagen wegen einer Hirnhautreizung wieder zurück beim FC Bayern. Mike Vrabel, der Head Coach der Patriots, bezieht für das Spiel die Kabine von Kompany. Weil der US-Amerikaner eine eigene Dusche haben soll, wurde extra eine neue in das Badezimmer der Kompany-Kabine eingebaut. Praktisch für den Fußball-Kollegen: Kompany kann diese nun auch immer für sein Ritual nutzen. Im August hatte der Belgier bereits verraten: "Vor dem Spiel nehme ich ganz oft noch mal eine Dusche. Wenn die Spieler draußen beim Warming-up sind, habe ich meist noch 20 Minuten, wo ich duschen kann und mir dabei noch Gedanken machen kann. Es ist ein Moment voller Ruhe für mich."

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Sanitärbereich und Räumlichkeiten im Umbruch

Direkt neben dem Eingang zum Badezimmer steht das Kompany-Sofa. Die Couch war vor dreieinhalb Wochen in die Schlagzeilen geraten, weil sich der Trainer sowohl in der Halbzeit als auch direkt nach dem 6:1 gegen Leipzig dort hinlegen musste, weil er nach einem verschleppten Virus-Infekt schon die Symptome der beginnenden Hirnhautreizung spürte. Vom Sofa geht es durch die Tür und über einen kurzen Gang direkt in die Heimkabine des FC Bayern. Dort ziehen sich am Sonntag die Patriots um. Dafür wurden fast alle Logos des deutschen Rekordmeisters durch die New-England-Wappen und neue Schriftzüge ausgetauscht.

Erweiterung der Umkleideräume für XXL-Teams

Weil die Football-Teams mit jeweils 53 Spielern, rund 30 Trainern und insgesamt fast 120 Personen kommen, reicht die normale Fußball-Kabine nicht aus. In den Nachbarräumen wurde deswegen noch jeweils eine zweite Spieler-Kabine plus eine für die Assistenz-Trainer eingerichtet. Die Lions benutzen die Gäste-Kabine der Arena mit den angrenzenden Zusatzräumen. Weil die NFL mindestens 20 Duschplätze pro Mannschaft fordert, wurden die Duschräume schon vor dem zweiten München-Gastspiel 2024 umgebaut.

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Tribünenverkürzung und technische Anpassungen

Was ebenfalls seit der ersten NFL-Show 2022 jedes Mal gemacht wird: Die Tribünen müssen verkürzt werden, damit das längere Football-Feld in die Arena passt. Dafür werden in den Endzonen neue Rasenbahnen verlegt und Prallschutz-Polster an den Zäunen angebracht. In den Endzonen wurden die Goalposts installiert und die Auslaufbereiche erweitert. Zudem wird der Rasen mit Beleuchtungsanlagen bestrahlt. Die Stehplätze in der Südkurve wurden mit Sitzen ausgestattet, LED-Anzeigen für Spielstände und Zeitanzeigen am Mittelrang angebracht sowie die Fußball-Tore am Dienstag durch die gelben Goalposts ersetzt.

Rasenpflege und Kostenübernahme durch die Liga

Die Bänke mussten für die XXL-Teams erweitert werden, die Mannschaften sitzen jeweils auf einer Seite des Spielfelds. An der Seitenlinie stehen bereits die hellblauen Video-Schiri-Boxen. Weil die Teams aus den Ecken des Stadions einlaufen, wurde der Spielertunnel geschlossen und das beleuchtete Bayern-Logo an der Decke entfernt. Am Mittwochnachmittag wurden zudem noch die Logos der Lions und Patriots in den Endzonen des Spielfelds aufgesprüht, die Yards-Markierungen ebenso. Seit Tagen stehen zudem 27 große Beleuchtungsanlagen auf dem Platz. Durch die Kombination aus roten und blauen Lichtwellenlängen, wodurch das Licht violett erscheint, fördern die Spezial-Lampen die Photosynthese der Gräser im Hybridrasen und damit das Wachstum der strapazierten Rasenstellen in Zeiten mit wenig Sonnenlicht. Nach dem Football-Spektakel kommt der ramponierte Rasen raus. Die NFL trägt nach BILD-Informationen die Kosten von rund 200.000 Euro für den neuen Hybrid-Rollrasen, der ab Montag verlegt wird. Bis zum nächsten Bayern-Heimspiel in der Bundesliga gegen Köln (Freitag, 20.11., 20.30 Uhr) sind es nur fünf Tage. Dann kann der von seiner Hirnhautreizung genesene Kompany auch wieder vor Anpfiff seine neue Dusche nutzen!