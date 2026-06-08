Umspannwerk in Reutlingen in Flammen: 40.000 Menschen ohne Strom

Flammen schlugen aus dem Umspannwerk in Reutlingen und legten die Stadt binnen Sekunden lahm. 40.000 Menschen ohne Strom, Kliniken im Krisenmodus, Ampeln tot. Staatsschutz und das Antiterrorzentrum des Landeskriminalamts ermitteln.

Flammen schlugen aus dem Umspannwerk , Sekunden später lag die Stadt im Dunkeln. 40.000 Menschen ohne Strom, Kliniken im Krisenmodus, Ampeln tot. Jetzt ermitteln Staatsschutz und das Antiterrorzentrum des Landeskriminalamts.

Der Verdacht: vorsätzliche Brandstiftung. Innenminister Manuel Hagel (38, CDU) verspricht: Wir werden die Täter mit aller Härte zur Rechenschaft ziehen. Für eine endgültige Bewertung sei es noch zu früh. Die Ermittler prüfen ergebnisoffen in alle Richtungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat es an vier Orten in dem Umspannwerk gebrannt. Dabei werde auch geklärt, ob wirklich. Das Umspannwerk an der Markwiesenstraße im Stadtteil Betzingen stand in Flammen - und legte die Stadt binnen Sekunden lahm. Kliniken und Pflegeheime schalteten in den Krisenmodus, Ampeln fielen aus, auch Handy- und Internetverbindungen wurden gestört.

Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) betonte, dass auch das örtliche Krankenhaus vom Stromausfall betroffen war. Dies habe Leben gefährdet - und das ist unverzeihlich, sagte Keck. Er fügte hinzu: Wir müssen uns verteidigen - wir wissen noch nicht, gegen wen. Laut Minister Hagel waren 7600 Gebäude und rund 40.000 Personen von dem Stromausfall betroffen.

Nach Angaben der Netzbetreiber konnte im Laufe des Tages eine Vielzahl der betroffenen Haushalte, Gewerbebetriebe und öffentlichen Einrichtungen wieder mit Strom versorgt werden. Derzeit ist noch nicht abschließend abzuschätzen, ab wann die Stromversorgung wieder vollständig hergestellt sein wird. Die Polizei Reutlingen werde im Bereich der wichtigen Infrastruktur verstärkte Präsenzmaßnahmen ergreifen, kündigte Hagel an. In den Gebieten ohne Strom werde in der Nacht eine Einsatzhundertschaft unterwegs sein, damit sich die Menschen sicher fühlen könnten.

Hagel kündigte an, mit aller Härte durchgreifen zu wollen. Unsere Ermittlungsgruppe wird keinen Stein auf dem anderen lassen, um diese Täter zu finden. Er ergänzte eine Warnung: Jeder, der sich überlegt, so etwas an der kritischen Infrastruktur in Baden-Württemberg zu machen, dem muss klar sein, dass wir als Landespolizei, unser Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart alles tun werden, um diesem Terror Einhalt zu gebieten und mit aller Härte dagegen vorgehen werden





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