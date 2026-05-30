Umstrittene Rettung und Tod von Buckelwal Timmy: Kadaver vor Dänemark wird obduziert

Der vor der Ostseeinsel Poel gestrandete Buckelwal Timmy wurde von einer privaten Initiative in die Nordsee gebracht, starb jedoch kurz darauf und trieb vor Dänemark. Nun wird sein Kadaver auf der Insel Anholt geborgen und untersucht. Die Rettungsaktion wird von Experten kritisch bewertet.

Der Fall des vor der Ostseeinsel Poel gestrandeten und später vor Dänemark tot aufgefundenen Buckelwal s Timmy , auch Hope genannt, hat eine komplexe und kontroverse Geschichte.

Eine private Rettungsinitiative hatte das schwache Tier zunächst aus der Ostsee in die Nordsee geschleppt, nachdem es nahe Poel gestrandet war. Nach der Freilassung in der Nordsee wurde jedoch nur wenige Tage später ein toter Buckelwal vor der dänischen Küste entdeckt, bei dem es sich um Timmy handelte. Der Kadaver trieb vor der Insel Anholt. Nun soll der Wal-Kadaver geborgen und obduziert werden.

Die dänischen Behörden, genauer das dänische Amt für Naturverwaltung, haben die Untersuchung angekündigt. Tierärzte und Experten sollen den Tod des Meeressäugers aufklären. Die Obduktion soll mehrere Stunden dauern. Zunächst musste das Tier jedoch mühsam aus dem flachen Wasser an den Strand gezogen werden, was aufgrund des verwesenden Zustands und der Wetterbedingungen eine Herausforderung darstellte.

Ein Fahrzeug zog den Wal mit einem Seil an Land. Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der seit 25 Jahren Obduktionen in Dänemark begleitet, warnte vor dem anstehenden Verwesungsprozess und möglichen Gesundheitsrisiken. Er äußerte sich auch kritisch zu der ursprünglichen Rettungsaktion: Das Tier sei von vornherein krank und entkräftet gewesen und habe wahrscheinlich keine Überlebenschance gehabt. Die tagelange Zwangstransport in einer Metallkiste über die raue Ostsee habe dem Wal zusätzlichen Stress und Angst bereitet.

Die Rettungsaktion selbst war unter Leitung einer privaten Initiative geschehen, die den Wal von Poel aus in die Nordsee brachte. Es gab Sichtungen von zwei Personen, die angeblich zur ehemaligen Rettungsgruppe gehörten und später privat an der Bergung beteiligt sein sollten. Die Geldgeberin der Initiative, Karin Walter-Mommert, bestätigte, dass die beiden nicht im Auftrag der Initiative handelten. Unabhängige Quellen konnten die Angaben nicht immer verifizieren.

Das dänische Umweltministerium blieb auf Anfrage eine Antwort schuldig. Nach der Obduktion und wissenschaftlichen Untersuchungen soll der Wal-Kadaver entsorgt werden. Die genauen Zeitpläne für die Bergung am Wochenende waren zunächst offen. Die Untersuchung soll auch klären, ob Fischernetze oder andere Faktoren zum Tod des Wales beigetragen haben.

Bei früheren gestrandeten Buckelwalen in Dänemark spielten Fischernetze häufig eine Rolle. Insgesamt zeigt der Fall die Schwierigkeiten und ethischen Fragen bei der Rettung und Behandlung von gestrandeten Großwalen auf





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