Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen: Deutschland verliert zur Halbzeit gegen Elfenbeinküste

In einem hart umkämpften Spiel führt die deutsche Nationalmannschaft zunächst durch einen nicht anerkannten Treffer, muss dann aber das 0:1 hinnehmen und verpasst kurz vor der Pause den Ausgleich wegen eines zurückgepfiffenen Fouls.

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste war von umstrittenen Entscheidungen geprägt. In der 22. Minute schien Aleksandar Pavlović Deutschland in Führung zu bringen, doch der Schiedsrichter erkannte auf Offensivfoul, da Pavlović beim Kopfball mit dem linken Arm in Torwart Fofana gesprungen war.

Statt einer Führung stand因此 nach 39 Minuten ein 0:1 auf der Anzeigetafel, weil die Elfenbeinküste durch Franck Kessié in Führung ging. Yan Diomande hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt, sein Pass fand Amad Diallo, dessen Schuss von Nathaniel Brown geblockt wurde, bevor Kessié den Abpraller ins leere Tor schob. Kurz vor der Pause schien der Ausgleich durch Kai Havertz zu fallen, aber der Schiedsrichter pfiff zurück, weil Jamal Musiala zuvor Kossounou gefoult hatte. Damit blieb es zur Halbzeit bei der 0:1-Niederlage





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