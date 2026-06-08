Umstrittene Schlusssekunde: Kein Siebenmeter nach Kreis‑Verstoß im Bundesliga‑Kampf um Klassenerhalt

Kurz vor Spielende verfehlte ein wichtiger Wurf, weil ein Verteidiger im Kreis stand. Die Schiedsrichter entschieden ohne Video­beweis, was zu einer Kontroverse über die Anwendung der Siebenmeter‑Regel führte.

In der Schlussphase des entscheidenden Bundesliga ‑Spiels zwischen der Mindener Handball mannschaft und der HSG Leipzig kam es zu einer umstrittenen Spielsituation, die den Klassenerhalt der Gäste in Gefahr brachte.

Mit nur vier Sekunden Restspielzeit setzte der Mindener Rechtsaußen Jakub Sterba, Trikot weiß, den abschließenden Wurf an. Leipzigs Linksaußen Lukas Binder, Trikot Nr. 11, hatte sich bereits im Kreis positioniert, als Sterba den Ball losließ. Der Schuss prallte am Pfosten ab, ein Tor - und damit der rettende Punkt für Minden - blieb aus.

Viele Beobachter fragten sich, ob die Regelung des Handball‑Kreises hier einen Siebenmeter rechtfertigt hätte, weil Binder zum Zeitpunkt des Wurfs mit dem linken Fuß den Kreis berührte. Die Fernsehaufnahmen von Dyn zeigen eindeutig, dass Binder den Kreis betrat und dort stand, bevor er sich zur Verteidigung von Sterba bewegte. Laut Handball‑Regel führt jede behindernde Aktion aus dem Kreis zu einem Strafwurf, wobei der Schiedsrichter im Zweifel den Videobeweis (VBL) konsultieren darf, sobald noch mindestens 30 Sekunden im Spiel verbleiben.

In diesem Fall ließen die beiden Schiedsrichter, Marcus Hurst und Mirko Krag, die Szene unbeobachtet verstreichen, verzichteten auf den VBL und sprachen keinen Siebenmeter. Die Entscheidung löste Entsetzen bei den Fans und Medien aus, wobei vor allem das Bild‑Portal BILD die Szene unter die Lupe nahm und die Frage stellte, warum die Offiziellen nicht reagierten.

Der Geschäftsführer des Mindener Vereins, Nils Torbrügge, kommentierte die Situation nicht direkt für die Presse, betonte jedoch nach dem Spiel die mangelnde Nervenstärke seiner Mannschaft und räumte ein, dass sie nicht stark genug gewesen seien, um Leipzig zu schlagen. Dennoch blieb die Kontroverse um die mögliche Strafwurfentscheidung bestehen. Aus Leipzigs Sicht äußerte Binder selbst gegenüber BILD, dass er keinen Grund sehe, warum ein Siebenmeter hätte gegeben werden müssen, weil er Sterba seiner Meinung nach nicht berührt habe.

Er führte jedoch an, dass das Regelwerk im Handball nicht immer eindeutig sei, wenn ein Verteidiger nur einen Zentimeter im Kreis steht. Vergleichend schilderte er, dass ein anderer Spieler, Matej Klima, im gleichen Moment nur einen halben Meter im Kreis stand, ohne dass ein Strafwurf ausgesprochen wurde, und kritisierte die Unsicherheit der Regelinterpretation. Die Schiedsrichter‑Chefin Jutta Ehrmann gab später, ebenfalls an BILD, Aufschluss darüber, warum ihr Team keinen Strafwurf sah.

Entscheidend sei nicht allein das Betreten des Kreises, sondern die Auswirkung der Aktion auf den Schützen. Da Sterba bei seiner Wurfbewegung volle Ball‑ und Körperkontrolle besaß, sahen die Offiziellen keinen Anlass, die Situation zu prüfen. Somit sei die bloße Anwesenheit eines Verteidigers im Kreis allein nicht hinreichend für einen Siebenmeter.

Der frühere Bundesliga‑Schiedsrichter Sebastian Wutzler, jetzt Reporter, bewertete die Entscheidung als typische Grauzone, die weder eindeutig ein Fehlurteil noch ein klarer Treffer der Regel sei - ein klassisches 50:50 im Handball. Letztlich bleibt die Frage, ob das Ergebnis des Spiels, das den Abstieg Leipzigs besiegelte, durch diese Regelinterpretation beeinflusst wurde, unbeantwortet, während beide Mannschaften und die Offiziellen die Konsequenzen akzeptieren mussten





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