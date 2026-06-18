Umstrittener Gesundheitsminister hält Quarantäne für gesunde Kreuzfahrtpassagierin trotz Expert*innen‑Empfehlung aufrecht

Angela Perryman, eine gesunde Passagierin des Kreuzfahrtschiffes Hondius, bleibt im Nebraska Medical Center in Quarantäne, weil Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Empfehlung eines unabhängigen Gutachters, die Isolation zu beenden, ignoriert. Die Debatte um die Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe und die Rolle politischer Akteure bei Gesundheitsentscheidungen steht im Fokus.

Angela Perryman , 47, befindet sich seit dem 11. Mai im Nebraska Medical Center, weil sie als Passagierin an Bord des Kreuzfahrtschiffes Hondius war, auf dem im Frühjahr ein gefährlicher Hantavirus ausbruch gemeldet wurde.

Trotz vollständiger Gesundheit und mehrfach negativer Testergebnisse muss sie weiterhin unter Quarantänebedingungen bleiben. Die Behörden haben sie zunächst für drei‑von‑sechs‑Wochen‑Quarantäne in das spezielle Beobachtungszentrum verlegt; die restliche Zeit sollte sie laut ursprünglichem Plan in häuslicher Isolation verbringen. Da das Hantavirus eine Inkubationszeit von ein bis acht Wochen hat, wurde diese Vorgehensweise gewählt, um eine mögliche Verbreitung zu verhindern.

Während andere Passagiere, bei denen keine Anzeichen einer Infektion festgestellt wurden, Ende Mai wieder entlassen wurden, bleibt Perryman zusammen mit sieben weiteren Mitreisenden in der Einrichtung, weil ihr Heimstaat Florida keine flächendeckende Überwachung vor Ort anbieten will. Stattdessen soll ihre Gesundheit künftig ausschließlich per Video‑ und Datenübertragung aus der Ferne kontrolliert werden, ein Vorschlag, den der im Auftrag des Gesundheitsministeriums tätige Gutachter Dr. Michael Bell ausdrücklich unterstützt hat.

Er betonte, dass diese weniger restriktive Methode ausreichend sei, um die öffentliche Gesundheit zu schützen. Der umstrittene Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., ein bekannter Impfgegner und enger Vertrauter von Donald Trump, hat jedoch eine gegenteilige Entscheidung getroffen. In einer schriftlichen Verfügung, die CNN veröffentlicht hat, argumentierte er, dass die bisherigen Feststellungen und die vorliegenden Beweise weiterhin die Fortführung der bundesweiten Quarantäne rechtfertigen.

Kennedy berief sich dabei auf seine Verantwortung, die öffentliche Gesundheit zu schützen, und wies damit die Empfehlung des medizinischen Gutachters zurück. Diese Haltung wirft Fragen nach den Entscheidungsprozessen innerhalb des Gesundheitsministeriums auf, da Kennedys eigene Positionen häufig im Widerspruch zu evidenzbasierten medizinischen Ratschlägen stehen. Perryman selbst äußerte in einem Videointerview gegenüber einem Fernsehsender, dass sie sich "wie im Gefängnis" fühle und die Situation für sie eine unzumutbare Belastung darstelle.

Die anhaltende Quarantäne, die über den ursprünglich geplanten Zeitraum hinausgeht, hat nicht nur psychische, sondern auch soziale und rechtliche Konsequenzen für die Betroffene. In den USA gibt es derzeit intensive Debatten darüber, inwieweit der Staat Eingriffe in die persönliche Freiheit rechtfertigen kann, wenn keine klare Gefahr für die Allgemeinheit nachgewiesen ist. Die Situation von Angela Perryman wird von mehreren Menschenrechtsorganisationen beobachtet, die fordern, dass die Behörden die Empfehlung des unabhängigen Gutachters umsetzen und die Quarantänebeschränkungen lockern.

In den kommenden Wochen wird entschieden, ob der Minister seine Anordnung aufrechterhält oder Perryman, nach Abschluss der Inkubationszeit und bei weiterhin negativen Testergebnissen, freigelassen wird. Die Episode wirft ein Schlaglicht auf die Spannungen zwischen politisch motivierten Gesundheitsentscheidungen und wissenschaftlicher Expertise in den USA. Während das Hantavirus in den USA nach wie vor selten vorkommt, zeigen die Ereignisse, wie stark einzelne politische Akteure den öffentlichen Diskurs prägen können, selbst wenn medizinische Fachleute zu weniger restriktiven Maßnahmen raten.

Die kommenden Entscheidungen werden nicht nur für Perryman, sondern auch für zukünftige Quarantäneregelungen in ähnlichen Ausbruchs‑Szenarien von Bedeutung sein





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quarantäne Hantavirus Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister Angela Perryman

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Der Staat muss in Krisen nicht alles ersetzen” – Leser lehnen neue Entlastungen wie Subventionen abUmstrittener Tankrabatt-Ersatz: Braucht Deutschland neue Subventionen oder andere Lösungen?

Read more »

Geheimtipp aus dem Russell 2000 auf Rekordjagd - Deutlicher Gewinn nach EmpfehlungAxcelis profitiert von der Chipindustrie und erreicht ein Allzeithoch. Das Unternehmen meldet starke Quartalszahlen und plant eine Fusion mit Veeco.

Read more »

Bilendi: Buy-Empfehlung und Zielkurs von Euroland CorporateBilendi, ein weltweit führender Anbieter von Technologie-, Daten- und KI-Lösungen für die Marktforschung, gab bekannt, dass Euroland Corporate die Coverage seiner Aktien begonnen hat. Der Bericht mit dem Titel The AI Turning Point enthält eine Buy-Empfehlung und einen Zielkurs von 26,40 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von 59,9 Prozent entspricht. Diese Coverage stärkt die Sichtbarkeit von Bilendi bei institutionellen und privaten Anlegern. Zusätzlich wird Bilendi bereits von TPICAP Midcap und Portzamparc (BNP Paribas Group) abgedeckt. Die nächste Veröffentlichung ist der Halbjahresumsatz 2026 für den 23. Juli 2026 nach Börsenschluss.

Read more »

„Staat muss in Krisen nicht alles ersetzen” – Großteil der Leser lehnt Entlastungen wie Subventionen abUmstrittener Tankrabatt-Ersatz: Braucht Deutschland neue Subventionen oder andere Lösungen?

Read more »