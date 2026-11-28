Ein Porträt über Taylor Swift sorgt für heftige Kritik. Doch die Sängerin soll auf den Wirbel ganz anders reagieren als erwartet.

veröffentlichte Anfang der Woche das Porträt "The Mastermind", für das Journalistin May Jeong eigenen Angaben zufolge über zwölf Monate recherchierte und mehr als 100 Personen befragte.

Doch der als Meinungsbeitrag ausgewiesene Artikel kommt längst nicht bei allen gut an. Während Fans der Autorin heftige Vorwürfe machen, kritisieren einige Interviewpartner die Wiedergabe ihrer Aussagen. Die Sängerin selbst soll den Wirbel dagegen gelassen hinnehmen. lasse sich nicht durch "eine Sammlung alter Kränkungen und wenig schmeichelhafter Anekdoten" definieren. Vielmehr habe sie den Eindruck, "als hätte das Fazit schon festgestanden und man hätte nur nach Leuten gesucht, die es stützen".

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Besonders beschäftigen soll sie die Geschichte deshalb nicht. May bezeichnet die Musikerin konsequent als "The Star" und beleuchtet neben ihrer Karriere eine vermeintlich weniger sympathische Seite. Dabei geht es unter anderem um eine angebliche Opferhaltung und ihren Umgang mit Kritik. Eine ehemalige Schulkameradin kommt mit den Worten "Wenn überhaupt, warst du eine der Mobberinnen" zu Wort.