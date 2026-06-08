UMT gewinnt NORDFROST als Kunden für KI-basierte CATCH-Automatisierung

Die UMT United Mobility Technology AG hat mit der NORDFROST GmbH & Co. KG einen bedeutenden Neukunden für ihre KI-basierte CATCH-Lösung gewonnen. NORDFROST ist Marktführer in der Tiefkühllogistik. Die Automatisierung von Fangbescheinigungen und Importdokumenten steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit.

Die UMT United Mobility Technology AG hat mit der NORDFROST GmbH & Co. KG einen bedeutenden Neukunden für ihre KI-basierte CATCH-Lösung gewonnen. NORDFROST gilt als deutscher Marktführer in der Tiefkühllogistik , betreibt bundesweit rund 40 Standorte, beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 570 bis 580 Millionen Euro.

Mit diesem prominenten Referenzkunden adressiert die UMT AG einen hochvolumigen, zeitkritischen und regulatorisch anspruchsvollen Markt. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Automatisierung von Fangbescheinigungen und zugehörigen Importdokumenten im europäischen CATCH-Prozess. CATCH ist das digitale EU-Verfahren für Fangbescheinigungen bei der Einfuhr bestimmter Fischereiprodukte. Vereinfacht gesagt dokumentiert die Fangbescheinigung die legale Herkunft einer Fischlieferung.

In der Praxis handelt es sich dabei um komplexe, häufig uneinheitliche Dokumente mit zahlreichen Angaben zu Fanggebiet, Schiff, Ware, Mengen, Ursprung, Transportweg und behördlicher Bestätigung. Für Unternehmen bedeutet dies bislang hohen manuellen Aufwand, Fehleranfälligkeit und operative Verzögerungsrisiken. Die CATCH-Lösung der UMT AG automatisiert das Auslesen, Verstehen und Prüfen dieser Dokumente und unterstützt die strukturierte Verarbeitung im EU-System. Damit adressiert UMT einen verpflichtenden Prozess mit hohem Automatisierungsbedarf, der für Importeure, Logistikdienstleister, Verarbeiter und Händler von erheblicher praktischer Bedeutung ist.

Philipp Brandstrup, Geschäftsführer bei NORDFROST, sagt: CATCH ist für die Lebensmittellogistik ein hochrelevanter Prozess, bei dem Genauigkeit, Geschwindigkeit und Transparenz entscheidend sind. Mit der KI-Lösung der UMT AG sehen wir die Möglichkeit, komplexe Fangbescheinigungen deutlich effizienter und sicherer zu verarbeiten. Erik Nagel, Vorstand der UMT AG, ergänzt: NORDFROST ist für uns ein starker Referenzkunde in einem Markt mit erheblichem Skalierungspotenzial. CATCH zeigt exemplarisch, wo KI echten wirtschaftlichen Nutzen schafft: bei verpflichtenden Prozessen, hoher Dokumentenkomplexität und großem Automatisierungsdruck.

Genau dort positionieren wir UMT als Anbieter operativer KI-Lösungen für reale B2B-Prozesse. Der Kundengewinn unterstreicht die strategische Ausrichtung der UMT AG, KI nicht als abstrakte Technologie, sondern als konkrete Lösung für wiederkehrende, dokumentenintensive und regulatorisch sensible Geschäftsprozesse einzusetzen. Die Gesellschaft sieht in CATCH sowie angrenzenden Import-, Zoll- und Logistikprozessen erhebliches Potenzial für skalierbare, wiederkehrende Umsätze.

Der Auftrag markiert einen weiteren wichtigen Schritt bei der Kommerzialisierung der KI-Strategie der UMT AG und stärkt die Positionierung der Gesellschaft in einem dynamisch wachsenden Markt für anwendungsnahe B2B-KI. Die UMT United Mobility Technology AG mit Sitz in München ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit Fokus auf KI-basierte Prozessautomatisierung im B2B-Bereich. Die Gesellschaft entwickelt Lösungen, mit denen dokumentenintensive, operative und regulatorisch anspruchsvolle Geschäftsprozesse schneller, effizienter und zuverlässiger bearbeitet werden können. Der Fokus liegt auf realen Anwendungsfällen in volumenstarken und prozesskritischen Märkten.

Die NORDFROST GmbH & Co. KG mit Sitz in Schortens ist deutscher Marktführer in der Tiefkühllogistik. Das 1975 gegründete Familienunternehmen betreibt bundesweit rund 40 Standorte, beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von rund 570 bis 580 Millionen Euro. NORDFROST bietet umfassende Lager-, Transport- und Logistikdienstleistungen für die Lebensmittelbranche an und arbeitet unter anderem für Hersteller, Importeure, Discounter und den Lebensmitteleinzelhandel.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Vorstands der UMT United Mobility Technology AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächliche Entwicklung der Gesellschaft kann daher wesentlich von den in dieser Veröffentlichung dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen besteht nicht





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