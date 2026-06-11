UMT United Mobility Technology AG beschließt strategische Barkapitalerhöhung

Die UMT United Mobility Technology AG plant eine Kapitalerhöhung von bis zu 1,3 Millionen Euro zur Förderung von Produktentwicklung, Marketing und strategischem Wachstum.

Die UMT United Mobility Technology AG hat eine bedeutende strategische Entscheidung getroffen, um ihre finanzielle Basis für die Zukunft zu stärken. Der Vorstand des Unternehmens hat mit der ausdrücklichen Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Bar kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durchzuführen.

Diese Maßnahme erfolgt unter der Ausnutzung des bereits genehmigten Kapitals 2024/I. Ziel ist es, das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von bis zu 1.300.000,00 Euro zu erhöhen. Durch diesen Schritt möchte das Unternehmen seine Liquidität erhöhen, um auf die dynamischen Anforderungen des Marktes für Mobilitätslösungen reagieren zu können. Die Entscheidung unterstreicht das Bestreben der Unternehmensführung, die Marktposition von UMT weiter auszubauen und die technologische Führung in ihrem Segment zu festigen. Die technischen Details dieser Kapitalmaßnahme sind präzise festgelegt.

Es werden bis zu 1.300.000 neue Aktien auf den Inhaber ausgegeben, wobei der Bezugspreis auf 1,20 Euro pro neuer Aktie festgesetzt wurde. Die Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht, wobei für jeweils zwei alte Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann. Die neuen Aktien werden mit einer Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben, was für die Investoren eine attraktive Perspektive für die kommenden Geschäftsjahre schafft.

Ein Handel mit den Bezugsrechten ist ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum vom 17. Juni 2026 bis zum 1. Juli 2026 angesetzt.

Zudem wird den Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, einen Überbezug zu beantragen, was bedeutet, dass sie mehr Aktien erwerben können, als ihnen über ihr ursprüngliches Bezugsrecht zustehen würden, sofern andere Aktionäre ihr Recht nicht vollständig ausschöpfen. Ein wesentlicher Aspekt dieser Kapitalerhöhung ist die geplante Verwendung der Nettoemissionserlöse. UMT beabsichtigt, die frisch beschafften Mittel gezielt in verschiedene Kernbereiche zu investieren, um das langfristige Wachstum zu sichern.

Ein erheblicher Teil des Kapitals soll in die Produktentwicklung fließen, um innovative Lösungen im Bereich der Mobilität zu schaffen und bestehende Technologien zu optimieren. Parallel dazu wird in die Bereiche Marketing und Vertrieb investiert, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen und neue Marktanteile zu gewinnen. Auch die Kundenbetreuung und der technische Support sollen gestärkt werden, da eine exzellente Servicequalität ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der Technologiebranche ist.

Darüber hinaus behält sich das Unternehmen vor, je nach strategischer Opportunität und der allgemeinen Geschäftsentwicklung, in strategische Beteiligungen oder Partnerschaften durch 'M&A' zu investieren. Dies ermöglicht es UMT, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und Synergien durch Zukäufe zu nutzen. Die Durchführung dieses Angebots unterliegt bestimmten regulatorischen Voraussetzungen. Insbesondere steht die Umsetzung unter dem Vorbehalt der Gestattung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger ist voraussichtlich für den 16. Juni 2026 geplant. Die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts erfolgt im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts. Nach der für den 3.

Juli 2026 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung sollen die neuen Aktien unter der bestehenden ISIN DE000A40ZVU2 ausgegeben werden. Der Handel erfolgt im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse, konkret im Segment 'Basic Board'. Damit bleibt das Unternehmen für eine breite Basis von Anlegern zugänglich und sorgt für die notwendige Transparenz und Liquidität des Wertpapiers. Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass diese Bekanntmachung strengen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt, insbesondere im Hinblick auf den internationalen Markt.

Die Mitteilung ist ausdrücklich nicht für die direkte oder indirekte Verbreitung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA, da die betreffenden Wertpapiere nicht unter dem 'U.S. Securities Act' von 1933 registriert wurden. Ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten findet somit nicht statt. Diese rechtlichen Einschränkungen sind Standard bei europäischen Kapitalmaßnahmen, um regulatorische Konflikte mit US-amerikanischen Wertpapiergesetzen zu vermeiden.

Insgesamt signalisiert die Kapitalerhöhung der UMT United Mobility Technology AG einen offensiven Kurs, um die technologische Transformation der Mobilität aktiv mitzugestalten und die finanzielle Ausstattung für die kommenden Expansionsphasen sicherzustellen





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