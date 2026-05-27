Umweltbundesamt schlägt Ozon-Alarm

Das Umweltbundesamt hat einen Ozon-Alarm ausgelöst, da die Belastung im mittleren Bereich steigt angesichts der hohen Temperaturen.

Das Umwelt bundesamt hat einen Ozon-Alarm ausgelöst, obwohl wir noch nicht im Sommer sind. Die Belastung im mittleren Bereich steigt angesichts der hohen Temperaturen. Ute Dauert vom Umwelt bundesamt sagte, dass ein Anstieg im mittleren Konzentrationsbereich festgestellt wurde.

Dies bedeutet, dass die ganz hohen Werte weg sind, aber auch die ganz niedrigen Werte. Die Expertin erklärte, dass in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich reduzierte Stoffe wie Stickoxide, die vor allem aus dem Straßenverkehr stammen, zu einer niedrigeren Belastung geführt haben. Trotzdem gilt, dass wenn es im Sommer sehr heiß ist, es dennoch sein kann, dass erhöhte Ozonwerte auftreten, aber es ist deutlich seltener.

Ozon bildet sich in den unteren Luftschichten der Atmosphäre, wenn bei intensiver Sonneneinstrahlung Sauerstoff und Luftverunreinigungen reagieren. Das Reizgas kann Entzündungen verursachen und Atemwege und Augen reagieren empfindlich. Besonders betroffen sind laut Dauert Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma. Aber auch etwa 10 bis 15 Prozent der übrigen Bevölkerung reagieren sensibel.

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 100 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter im Acht-Stunden-Mittel werden in Deutschland nicht eingehalten, so die Expertin. Auch der Klimawandel könne die Werte zusätzlich erhöhen. Sport in die frühen Morgenstunden verlegen ist eine Empfehlung, da man am frühen Morgen die Werte am niedrigsten und die Aufnahme damit am geringsten hat. Lüften von Gebäuden ist unbedingt notwendig, da auch die Atmung, Kochen und andere Aktivitäten in der Wohnung Schadstoffquellen sind.

Der frühe Morgen sei auch hier der beste Zeitpunkt. Aktivitäten mit Kindern sollten in der Mittagszeit und am Nachmittag möglichst nach drinnen verlegt werden oder ein schattiges Plätzchen gesucht werden. Empfehlenswert seien bei Hitze auch eher ruhige Aktivitäten - nicht nur wegen des Ozons, sondern auch wegen der UV-Strahlung und der Wirkung von Hitze auf Gefäße und Kreislauf





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Ozon-Alarm Umweltbundesamt Hitze Luftqualität

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