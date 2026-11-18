Das Umweltbundesamt informiert über Grenzwerte für Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub. Welche Auswirkungen die Belastung hat und wer besonders vorsichtig sein sollte.

Das Umweltbundesamt hat detaillierte Richtlinien für die Bewertung der Luftqualität veröffentlicht, die sich direkt an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren. Jeder einzelne Schadstoff unterliegt dabei spezifischen Grenzwerten, die in verschiedene Qualitätsstufen von sehr gut bis sehr schlecht eingeteilt sind. Diese systematische Einteilung dient dazu, der Bevölkerung und den Behörden einen klaren und verständlichen Überblick über die aktuelle Situation der Luftverschmutzung zu verschaffen.

Berechnung des Index und Risikofaktor PM

Das Umweltbundesamt hat festgelegt, dass für den aktuellen Luftqualitätsindex stets der Schadstoff mit dem schlechtesten Wert ausschlaggebend ist. Wenn beispielsweise die Ozon-Konzentration den Wert erreicht, der als mäßig eingestuft wird, gilt der Index an dieser Messstation entsprechend als mäßig, unabhängig von den Werten anderer Gase. Eine besondere Unterscheidung erfolgt dabei je nach Größe der Partikel, wobei der Begriff PM für Particulate matter steht, also für Feinstaub. Die Zahlen 10 und 2,5 beziehen sich dabei auf die Partikelgröße in Mikrometer und markieren die Grenze, unterhalb derer die Teilchen als besonders klein gelten.

Also read DWD-Warnung vor starken Gewittern und Sturmböen in Bayern

Feinstaub wird vom Umweltbundesamt als besonders problematisch eingestuft, da er eine Vielzahl an Quellen hat. Er entsteht unter anderem durch den Verkehr, wobei sowohl die Abgase von Verbrennungsmotoren als auch der Reifenabrieb eine wesentliche Rolle spielen. Besonders die kleinsten Partikel, die kleiner als 2,5 Mikrometer sind, gelten als hochgradig gefährlich für die menschliche Gesundheit. Diese Mikropartikel haben die Eigenschaft, tief in die Lungenbläschen vorzudringen und können letztlich sogar ins Blut gelangen, wodurch sie das Risiko für schwere Lungenerkrankungen erhöhen und krebserregend wirken können.

Ozon und Stickstoffdioxid als Hauptbelastungsfaktoren

Ozon stellt einen weiteren komplexen Faktor in der Luftqualitätsbewertung dar. Es handelt sich bei diesem Stoff um ein farbloses und giftiges Gas, das in der natürlichen Ozonschicht in einer Höhe von 20 bis 30 Kilometer Höhe einen lebenswichtigen Schutz der Erde vor schädlicher Sonneneinstrahlung bietet. In Bodennähe wirkt Ozon jedoch anders: Es kann hier Atemwegsbeschwerden auslösen. Die Entstehung des bodennahen Ozons hängt eng mit der Sonneneinstrahlung zusammen, da es bei starker Sonneneinstrahlung aus sogenannten Vorläuferschadstoffen entsteht. Zu diesen Vorläufern gehören vor allem Stickstoffoxide und flüchtige organische Verbindungen, weshalb die Ozon-Belastung an sonnigen Tagen tendenziell steigt.

Advertisement

Neben Ozon überwacht das Umweltbundesamt auch die Konzentration von Stickstoffdioxid. Dieser Schadstoff entsteht vor allem bei Verbrennungsprozessen, die sowohl im Straßenverkehr als auch durch Heizungsanlagen verursacht werden. Die Messstationen des Umweltbundesamtes werten diese Werte ständig aus, da Stickstoffdioxid nachweislich die Atemwege schädigen kann. Die Kombination aus diesen verschiedenen Schadstoffen erfordert eine präzise Überwachung, um die Luftqualität in deutschen Städten und ländlichen Gebieten kontinuierlich zu bewerten.

Gesundheitliche Auswirkungen und Empfehlungen

Für die allgemeine Bevölkerung sind in vielen Fällen keine akuten gesundheitlichen Beschwerden durch Luftschadstoffe zu erwarten. Dennoch gibt es klare Unterschiede bei den Empfehlungen für besonders empfindliche Gruppen. Bei Menschen mit bestehenden Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können schon bei moderateen Belastungen gesundheitliche Beschwerden auftreten. Das Umweltbundesamt rät diesen Personen, körperlich besonders anstrengende Aktivitäten wie Sport im Freien möglichst zu solchen Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität auszuüben, um das Risiko zu minimieren.

Für eine noch größere Gruppe, zu der neben Erkrankten auch Kinder und ältere Menschen gehören, gelten strengere Empfehlungen. Bei diesen Personengruppen können bereits geringere Schadstoffkonzentrationen zu Beschwerden führen. Die Behörden raten dazu, körperlich anstrengende Aktivitäten im Freien zu Zeiten oder an Orten mit besserer Luftqualität auszuüben, beispielsweise an Orten mit weniger Verkehr. Sollten wiederholte Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit auftreten, wird eine Reduzierung der körperlichen Aktivität dringend empfohlen.

Bei hohen Schadstoffwerten gelten noch weitergehende Maßnahmen. Gesunde Menschen können ebenfalls Beschwerden wie Husten oder Kurzatmigkeit entwickeln, wenn die Belastung hoch ist. In solchen Fällen sollte körperlich anstrengende Aktivität im Freien vermieden oder auf Zeiten mit besserer Luftqualität verlagert werden. Bei anhaltenden Beschwerden wird der Rat erteilt, die Aktivität zu reduzieren oder zu beenden und ärztlichen Rat einzuholen. Diese gestaffelten Empfehlungen sollen sicherstellen, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, seine Gesundheit durch angepasstes Verhalten zu schützen.