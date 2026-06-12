Umweltminister Backhaus klärt das Schicksal von Timmy

Umweltminister Till Backhaus hat nach der Pressekonferenz am Freitag in Schwerin das Schicksal von Timmy klargestellt. Der letzte Signal, das der Tracker aufzeichnete, war am 7. Mai.

Umwelt minister Till Backhaus hat nach der Pressekonferenz am Freitag in Schwerin das Schicksal von Timmy klargestellt. Der letzte Signal, das der Tracker aufzeichnete, war am 7.

Mai. Meeresbiologen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie hatten die Daten auf dem Tracker ausgewertet, mit dem Timmy kurz vor seiner Freilassung markiert worden war. Das Ministerium hatte dabei nur die GPS-Daten analysiert und daraus ein Bewegungsprofil erstellt. Demnach schwamm Timmy nach seiner Freilassung noch 215 Kilometer.

Die Auswertung zeigt laut Backhaus, dass Timmy noch mehrere Tage nach der Freilassung gelebt hat. Es sei ausgeschlossen, dass er an den Folgen der Rettungsaktion oder Freilassung verendet sei. Anhand der Daten ist davon auszugehen, dass Timmy zwischen dem 6. und 7. Mai gelebt hat, so Backhaus.

Danach sei das Signal abgerissen, der Wal sei da dann wohl untergegangen. Ein genauer Todeszeitpunkt war nicht zu ermitteln. Das Bewegungsprofil von Timmy zeigt aber auch, dass der Wal gleich nach der Freilassung in die falsche Richtung geschwommen ist. Leider hat er sich direkt nach der Freilassung wieder Richtung der Insel Anholt bewegt, wo er am 14.

Mai tot aufgefunden worden war. Die Rettungsoperation wertet Backhaus positiv, der Versuch der Bergung war erfolgreich, die Chance hat der Wal nicht nutzen können. Timmy war am 14. Mai tot am Strand der dänischen Insel Anholt aufgefunden worden.

Das Warum müsse nun die Wissenschaft klären. Umweltminister Till Backhaus nimmt die Wal-Initiative in Schutz: Wir hatten es mit einer außergewöhnlichen Situation zu tun. Heute wissen wir mehr als damals. Wer nichts versucht, macht auch keine Fehler.

Das sage ich noch einmal für uns, aber auch für die Initiative, so Backhaus. Karin Walter-Mommert, die Geldgeberin der Wal-Initiative, hatte BILD zuvor bereits mitgeteilt, eine eigene Auswertung aller Daten vorzunehmen. Für sie ist wichtig, dass alle Daten analysiert werden, um ein komplettes und wissenschaftlich fundiertes Bild zu erhalten. Neben den Bewegungsdaten wurden auch Tauchdaten, Informationen zu Timmys Zustand und zur Umgebung gespeichert.

Die Auswertung dauert aber noch an. Backhaus hofft, dass deren Ergebnisse weitere Erkenntnisse bringen





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