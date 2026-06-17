Umweltminister Backhaus lädt zu privater Dankesfeier für Timmy-Helfer ein

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus bedankt sich trotz des tragischen Endes von Wal Timmy bei den Einsatzkräften mit einer privaten Feier und Urkunden. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich und soll das wochenlange Engagement der Helfer würdigen.

Trotz des letztlich tragischen Ausgangs der Rettungsaktion für den vor der Insel Poel gestrandeten Ostsee - Wal Timmy möchte sich Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus persönlich bei den Helfern bedanken.

Der Minister, Mitglied der SPD, plant eine private Dankesfeier mit rund 50 geladenen Gästen, darunter ehrenamtliche und hauptamtliche Kräfte von DLRG, Freiwilliger Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt sowie Gemeindevertreter und weitere Unterstützer. Die Veranstaltung ist ausdrücklich nicht öffentlich; es handelt sich um einen persönlichen Akt des Dankes für den wochenlangen Einsatz, der häufig auch an Wochenenden und über die Osterfeiertage hinweg andauerte. Geplant ist die Übergabe von Dankesurkunden und anschließend ein Grillfest.

Die Kosten für das Essen übernimmt Minister Backhaus privat, während die organisatorische Abstimmung mit der Gemeinde noch läuft und somit noch keine finalen Angaben zu Gesamtkosten möglich sind. Pressesprecher Claus Tantzen betont, dass die Idee zur Urkundenübergabe gemeinsam mit der Gemeinde entstand. Timmy war etwa vier Wochen lang in der Wismarer Bucht festgesessen und war von den Helfern versorgt und bei Befreiungsversuchen unterstützt worden, wobei sie unter anderem seine schwer verletzte Haut pflegten.

Nach einer umstrittenen Aktion, bei der der Wal mit einem Lastkahn in die Nordsee transportiert wurde, verendete Timmy Mitte Mai in den Gewässern der Nordsee. Die ursprünglich große Hoffnung, den Buckelwal zu retten, erfüllte sich nicht, doch das Engagement der vielen freiwilligen und professionellen Helfer soll auf diese Weise gewürdigt werden





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