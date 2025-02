Umweltverbände kritisieren Bauprojekt in Pankow: Mehr als 60 Bäume sollen gefällt werden

In Pankow plant das Wohnungsunternehmen Gesobau den Bau von Wohnungen. Das Projekt soll zur Rodung von über 60 Bäumen führen und stieß auf scharfe Kritik von Bürgerinitiativen und Umweltverbänden. Sie bemängeln die zu kurze Anhörungsfrist, die unzureichende Berücksichtigung von Tierarten und die fehlenden Konzepte für Ausgleichsmaßnahmen.

In Pankow plant das Wohnungsunternehmen Gesobau den Bau von Wohnungen, der zur Rodung von mehr als 60 Bäume n führen soll. Diese Fällungen haben seitens Bürgerinitiative n und Umwelt verbänden scharfe Kritik hervorgerufen. Im Zuge des Bauvorhabens wurden die Anhörungsfristen für die Umwelt verbände auf lediglich zwei Wochen verkürzt, obwohl gesetzlich vier Wochen vorgesehen sind.

Zudem wird kritisiert, dass nicht alle betroffenen Tierarten in die Planung einbezogen wurden und die radikalen Gehölzschnitte alternative Flächen unbrauchbar machen könnten. \Als Alternative wird ein Plan vorgeschlagen, der mit nur 14 Baumfällungen auskommen und dennoch Platz für 70 Wohnungen schaffen würde. Der BUND Berlin, NaturFreunde Berlin und die Berliner Landesarbeitsgemeinschaft für Naturschutz haben in ihrer Stellungnahme vom 4. Februar 2025 deutlich gemacht, dass die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme für das Bauvorhaben der Gesobau an der Ossietzkystraße/Kavalierstraße durch das Bezirksamt Pankow unzulässig sei. \Der vorgelegte Bescheid enthalte viele gravierende Fehler, so die Umweltverbände. Sie kritisieren die zu kurze Anhörungsfrist von zwei Wochen (gesetzlich vorgesehen ist eine einmonatige Frist) und den fehlenden zu bewertenden Konzept für die geplanten Ausgleichsmaßnahmen im Landschaftsschutzgebiet „Ehemaliger Mauerstreifen, Schönholzer Heide, Bürgerpark“. Denn durch die geplanten Rodungen könnten dort besonders geschützte Arten beeinträchtigt werden. Zudem würden in den Untersuchungen nicht alle in der Wohnanlage vorkommenden Tierarten berücksichtigt. Die bereits erfolgten Ausgleichspflanzungen sind noch zu jung, um adäquate Ersatzhabitate zu sein. Zudem seien Bestandsgehölze so radikal beschnitten worden, dass sie auf Jahre nicht mehr als Ersatzhabitat anerkannt werden können. Besonders bemerkenswert sei das Eingeständnis des Bezirksamts im Bescheidentwurf, dass nicht alle vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen zum geplanten Baubeginn funktionsfähig sein werden. Dirk Schäuble, Naturschutzreferent beim BUND Berlin, appelliert an die Verwaltung: „Wir appellieren an die zuständigen Personen in der Verwaltung, ihrer Verantwortung gegenüber dem gesetzlichen Artenschutz gerecht zu werden und die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme auszusetzen, bis die erforderlichen Ersatzmaßnahmen gebührend überarbeitet und umgesetzt werden.“ Britta Krehl von der Bürgerinitiative Grüner Kiez Pankow ergänzt: „Der Stockschnitt der Büsche entlang der Ossietzkystraße wirft die Frage auf, wieviel die Gesobau wirklich von Natur- und Artenschutz für ihre Wohnanlage hält. Gar nichts?





