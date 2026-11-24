Im Kampf gegen das Immunschwäche-Virus HIV sind laut den Vereinten Nationen zwar Fortschritte erzielt worden, Kürzungen von Hilfsgeldern drohen diese Erfolge jedoch zunichte zumachen.

Im Kampf gegen das Immunschwäche-Virus HIV sind laut den Vereinten Nationen zwar Fortschritte erzielt worden, Kürzungen von Hilfsgeldern drohen diese Erfolge jedoch zunichte zumachen. Die Welt sei einer Kontrolle der HIV -Pandemie nähergekommen, "doch Veränderungen bei der Finanzierung und daraus resultierende Beeinträchtigungen gefährden diesen Fortschritt", warnte die UN-Aidshilfe bei der Vorstellung ihres Jahresbericht s.

Am 1. Dezember wird weltweit der Welt-Aids-Tag begangen. Die Zahl der Todesfälle infolge der Immunschwächekrankheit Aids ist nach UN-Angaben auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahrzehnten gesunken. Grund dafür seien eine bessere medizinische Versorgung sowie Fortschritte bei Behandlung und Betreuung, erklärte das UN-Programm UNAIDS.

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Dennoch starben im vergangenen Jahr weltweit täglich rund 1600 Menschen an den Folgen der Krankheit. 2025 verloren den Angaben zufolge 570.000 Menschen weltweit ihr Leben durch Aids, im Jahr zuvor waren es noch 600.000 gewesen. 2010 lag die Zahl sogar bei 1,3 Millionen. Basierend auf Daten aus 172 Ländern schätzt die UN-Organisation, dass im vergangenen Jahr 41 Millionen Menschen mit dem HI-Virus lebten, von denen 32,1 Millionen eine Therapie erhielten.

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Gleichzeitig sank die Zahl der Neuansteckungen um 100.000 auf geschätzt 1,2 Millionen. UNAIDS zufolge verringerte sich im vergangenen Jahr aber auch die internationale Finanzierung von HIV-Programmen um 18 Prozent. Dies habe zu einer Destabilisierung der Programme weltweit geführt.

"Die Welt schlafwandelt in eine vermeidbare Krise", erklärte UNAIDS-Chefin Winnie Byanyima. "Jede Klinik, die geschlossen wird, jeder Pfleger, der seinen Job verliert und jede junge Frau, die heute von Vorsorgemaßnahmen ausgeschlossen wird, könnte morgen zu einer neuen HIV-Infektion führen. "