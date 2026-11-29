Die israelische Armee meldet, im Westjordanland sei ein „Terrorist“ getötet worden. Der UN-Generalsekretär hält trotz der Gewalt unvermindert an der sogenannten Zweistaatenlösung fest.

Die israelische Armee meldet, im Westjordanland sei ein „Terrorist“ getötet worden. Der UN-Generalsekretär hält trotz der Gewalt unvermindert an der sogenannten Zweistaatenlösung fest. UN-Generalsekretär António Guterres wirbt weiter für einen unabhängigen palästinensischen Staat neben Israel.

„Der einzige gangbare Weg zum Frieden im Nahen Osten ist die Zweistaatenlösung, bei der Israel und Palästina in Frieden und Sicherheit Seite an Seite leben“, schrieb er in der Nacht auf der Plattform X. Das palästinensische Volk habe ein Recht auf Würde, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Derweil teilte die israelische Armee mit, sie habe in Madama im nördlichen Westjordanland einen „Terroristen“ getötet, nachdem aus einem Haus Steine auf Soldaten geworfen worden seien. Ein Soldat sei bei der Auseinandersetzung verletzt worden.

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Zuvor hatten radikale israelische Siedler im Westjordanland mehrere arabische Mitarbeiter eines Stromversorgers angegriffen und verletzt. Israels Polizei meldete drei Verletzte, Israels Militär vier. Seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gaza-Krieg hat sich die Lage auch im Westjordanland verschärft.