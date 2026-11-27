Die Vereinten Nationen haben in Doha eine historische Resolution zur Funkkommunikation auf dem Mond verabschiedet. Sie zielt auf Standardisierung und Vermeidung von Störungen ab.

Im März 2025 fand ein historischer Meilenstein in der Raumfahrttechnologie statt, als die Vereinten Nationen in Doha eine bedeutende Resolution zur Funkkommunikation auf und um den Mond verabschiedeten. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden Schritt hin zu einer dauerhaft vernetzten Mondpräsenz, da sie den rechtlichen und technischen Rahmen für die Interoperabilität zukünftiger Missionen setzt. Die ITU -Generalsekretärin Doreen Bogdan-Martin betonte, dass Hunderte Mondmissionen für die kommenden Jahrzehnte geplant sind und diese Projekte zwingend auf klare sowie zuverlässige Funkkommunikation angewiesen sind.

Test der 4G-Technologie durch Nokia

Die Technische Machbarkeit dieser Vision wurde bereits im März 2025 unter Beweis gestellt, als das finnische Technologieunternehmen Nokia eine kleine 4G-Funkanlage mit einer US-amerikanischen Mondlandefähre auf unseren Erdtrabanten brachte. Die Funkanlage wurde vor Ort eingeschaltet und übertrug erfolgreich rund 25 Minuten lang Betriebsdaten an die Erde. Obwohl die Landefähre aufgrund einer ungünstigen Positionierung nicht die geplante Mobilfunkverbindung zu einem Mondfahrzeug aufbauen konnte, diente dieser Test als grundlegender Nachweis für die Funktionsfähigkeit von Mobilfunknetzen unter extraterrestrischen Bedingungen.

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Standardisierung der Funkfrequenzen

Um zukünftige Störungen zwischen den verschiedenen Systemen zu verhindern, wurde von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) beschlossen, dass neue Frequenzregeln im Jahr 2027 beraten und verabschiedet werden sollen. Der ITU-Funkdirektor Mario Maniewicz erklärte, dass die zunehmenden Aktivitäten auf dem Mond neue Anforderungen an Funkfrequenzen und neue Herausforderungen bei deren Koordinierung mit sich bringen. Die Resolution schafft noch kein fertiges Handynetz für den Mond, aber sie soll sicherstellen, dass die geplanten Systeme eines Tages zuverlässig zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig blockieren.

Das Moonlight-Projekt der ESA

Parallel zu den UN-Bemühungen arbeitet die europäische Weltraumorganisation ESA intensiv an dem Projekt Moonlight, um die infrastrukturelle Basis für die Mondkommunikation zu festigen. Fünf Satelliten sollen den Mond umkreisen und sowohl Kommunikations- als auch Navigationsdienste ermöglichen, um die Isolation der Astronauten und Rover zu verringern. Ein erster Kommunikationssatellit dieses Netzwerks soll bereits im Jahr 2027 seinen Dienst aufnehmen, wobei das vollständige Netz ursprünglich für das Jahr 2030 geplant war, was eine enge zeitliche Abstimmung mit den neuen ITU-Regelungen erfordert.

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Auswirkungen auf zukünftige Missionen

Für Astronauten, Mondfahrzeuge und Raumstationen bedeutet diese Entwicklung, dass sie künftig zuverlässig miteinander sowie mit der Erde kommunizieren können. Die künstlerischen Darstellungen zeigen bereits jetzt, wie eine Mondlandefähre mit integrierter Funkanlage und ein kleines Mondfahrzeug mit Antenne zusammenarbeiten, um Funksignale zum Senden und Empfangen zu nutzen. Ziel ist es, dass Astronauten dort künftig genauso selbstverständlich zum Handy greifen können wie wir es auf der Erde tun, was Videoübertragungen vom Mond zur Erde und eine durchgängige Erreichbarkeit in abgelegenen Mondregionen ermöglicht.

Zukunftsstrategie und globale Zusammenarbeit

Die internationale Gemeinschaft hat mit dieser Resolution erkannt, dass eine unkoordinierte Nutzung des Funkfrequenzspektrums auf dem Mond zu kritischen Ausfällen führen könnte. Daher ist die Koordination durch die ITU entscheidend, um sicherzustellen, dass kommerzielle und staatliche Akteure wie Nokia und die ESA ihre Technologien nahtlos integrieren können. Dieser Schritt legt den Grundstein für eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond, bei der Datenübertragung, Navigation und Kommunikation zu grundlegenden Versorgungsgütern werden, die das Risiko für die Besatzungen minimieren und die wissenschaftlichen Erträge maximieren.