UN-Sicherheitsrat: Deutschland und Österreich liefern sich erbitterte Schlacht um Sitze

Berlin und Wien ringen offen um Einfluss auf der großen Weltbühne. Deutschland, Österreich und Portugal bewerben sich um zwei nichtständige Sitze im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die Wahl am Mittwoch läuft auf ein direktes Duell zwischen Deutschland und Österreich hinaus.

Berlin und Wien liefern sich im Kampf um Sitze im UN-Sicherheitsrat eine erbitterte Schlacht. Deutschland , Österreich und Portugal bewerben sich um zwei nichtständige Sitze im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen.

Die Wahl am Mittwoch läuft auf ein direktes Duell zwischen Deutschland und Österreich hinaus. Kanzler Friedrich Merz und Außenminister Wadephul werben persönlich für Deutschland, während Österreich seine Neutralität und militärische Unabhängigkeit hervorhebt. Die Wahl ist geheim und kann in mehreren Runden dauern, was den Wettbewerb um die Stimmen bis zur letzten Minute anheizt. Eine Niederlage für Deutschland wäre ein diplomatischer Rückschlag, insbesondere für Merz, der sich gerne als 'Außenkanzler' zeigt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UN-Sicherheitsrat Deutschland Österreich Portugal Wahl Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wahl zum UN-Sicherheitsrat: Wie Moskau gegen einen Sitz für Deutschland kämpftAn diesem Mittwoch stimmt die UN-Generalversammlung über die rotierenden Mitglieder im Sicherheitsrat ab. Das Gremium ist kaputt. Genau deswegen braucht Deutschland dort einen Sitz.

Read more »

Deutschland strebt erneut Sitz im UN-Sicherheitsrat anDie UN-Vollversammlung entscheidet am Mittwoch, ob Deutschland erneut als nicht-ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat einzieht. Während Kanzler Merz auf Unterstützung setzt, werfen die Grünen der Bundesregierung mangelnden Einsatz vor.

Read more »

Wadephul: Wettbewerb um UN-Sicherheitsrat 'kein Drama'NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul hält es für unproblematisch, dass Deutschland mit zwei befreundeten europäischen Staaten - Österreich und Portugal - um zwei Sitze im UN-Sicherheitsrat

Read more »

Konkurrenz aus Portugal und Österreich - Deutschland will in den UNO-SicherheitsratDeutschland tritt heute bei der Wahl um einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat an. Auch Österreich und Portugal wollen in das Gremium. Unter den Kandidaten werden zwei Plätze für die Jahre 2027 und 2028 vergeben - doch sicher ist Deutschlands Wahl keineswegs.

Read more »