UN-Verhandlungen über autonome Waffen: Streit um Verbot in Genf

Spannungen in Genf: USA und Russland blockieren Verhandlungen zu tödlichen autonomen Waffensystemen, während 163 Staaten ein strenges Regulierungsabkommen fordern.

Rund dreizehn Jahre dauern die unverbindlichen Gespräche über autonome Waffensysteme bei den Vereinten Nationen in Genf bereits an. Diesmal geht die fünftägige Überprüfungskonferenz der UN-Waffenkonvention, der 128 Staaten angehören, in eine entscheidende Runde. Der entscheidende Schritt bleibt aus: Regierungen haben sich nicht auf die Aufnahme völkerrechtlich verbindlicher Verhandlungen oder ein Verbot tödlicher autonomer Waffensysteme geeinigt.

Diplomatische Blockade durch USA und Russland

Während 163 Länder in der UN-Vollversammlung kürzlich ein Begrenzungsabkommen forderten, sprachen sich Russland und die USA explizit gegen die Aufnahme dieser Verhandlungen in Genf aus. Zusammen mit Belarus und Nordkorea bilden diese vier Mächte das Hindernis für eine Einigung. Diplomaten bestätigen, dass Washington und Moskau ihre technologischen Vorteile in aktuellen Konflikten, wie etwa gegen den Iran oder in der Ukraine, voll ausspielen wollen. Die USA und Russland lassen sich keine Fesseln anlegen, besonders bei neuen Waffensystemen, wie ein UN-Unterhändler betont.

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Rüstungsindustrie als treibende Kraft im Markt

Neben den geopolitischen Interessen ist die Rüstungsindustrie ein wesentlicher Treiber der aktuellen Lage. Künstliche Intelligenz gilt für diese Branche als unverzichtbar bei der Entwicklung autonomer Waffen, was einen riesigen neuen Markt darstellt. Viele Unternehmen, sowohl etablierte wie auch neue Akteure, wollen sich einen Anteil an diesem lukrativen Feld sichern. Anfragen des Tagesspiegels an große Rüstungsfirmen wie Rheinmetall, Helsing und Stark blieben bisher unbeantwortet, was die komplexe Interessenlage unterstreicht.

Gesellschaftliche Bedenken und völkerrechtliche Lücken

Eine rechtlich verbindliche Definition tödlicher autonomer Waffensysteme existiert bislang nicht. Regierungsvertreter charakterisieren diese Systeme jedoch vorläufig als Maschinen, die Ziele identifizieren, auswählen und angreifen können, was den Verlust des Lebens nach sich zieht, ohne dass ein Mensch eingreift. Rüstungsgegner wie die Nichtregierungsorganisation Facing Finance warnen davor, dass solche Killermaschinen eine Ära unbeherrschbarer Kriege einläuten würden. Sie befürchten ein Verschwinden von Risikoanalysen, Verantwortungszuschreibungen und der Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten.

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Kritik am zweistufigen Ansatz Deutschlands und Frankreichs

Im Gegensatz zu Ländern wie Österreich, Irland und Belgien, die eine weitgehende Ächtung fordern, setzt Deutschland mit Frankreich auf einen zweistufigen Ansatz. Dieser sieht ein Verbot vollautonomer Waffensysteme vor, die außerhalb menschlicher Kontrolle operieren, gleichzeitig aber die Regulierung von Systemen mit autonomen Funktionen. Kritiker werfen Moskau und Washington vor, substanzielle Verhandlungen bei der Überprüfungskonferenz permanent zu verhindern, um diese Differenzierungen zu umgehen oder auszunutzen.

Auswirkungen auf Zivilisten und künftige Schritte

Experten warnen vor einer zunehmenden Geschwindigkeit von Konflikten durch außer Kontrolle geratene Algorithmen. Cordula Droege, Direktorin für Völkerrecht beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz,指出, dass ein gesteigertes Einsatztempo das Risiko von Fehleinschätzungen vergrößert, was sowohl Zivilisten als auch eigene Streitkräfte gefährdet. Hemmschwellen für Kriegshandlungen könnten sinken. Falls keine Einigung erzielt wird, könnten Gegner eines Verbots Verhandlungen außerhalb der UN-Waffenkonvention beginnen, was den Einsatz dieser Technologien für die blockierenden Mächte jedoch ungebremst lassen würde.