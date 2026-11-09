Unai Emery verlässt das Spielfeld nach 4:4 gegen Manchester United

Aston-Villa-Trainer Unai Emery verlässt vor Schluss die Seitenlinie nach dem 4:4-Unentschieden bei Manchester United. Analyse der Gründe und Folgen.

Das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa endete am Sonntagabend mit einem frustrierenden 4:4-Unentschieden in Manchester. Nach einem torreichen Match, das bis in die tiefste Nachspielzeit hinein spannend blieb, verließ Aston-Villa-Trainer Unai Emery die Seitenlinie vor dem offiziellen Abpfiff. Der 55-jährige spanische Coach zeigte deutliche Anzeichen der Enttäuschung und verließ das Stadiongelände, bevor der Schiedsrichter das Spiel beendete.

Emery verlässt Spielfeld vor Abpfiff

Unai Emery ging direkt zum Tunnel, nachdem er sich noch kurz mit Michael Carrick unterhalten hatte, dem amtierenden Cheftrainer von Manchester United. Die Situation eskalierte nicht gewaltsam, sondern resultierte aus reiner Frustration über den Spielverlauf. Während Carrick weiter Anweisungen rief, zog Emery seine Jacke aus und verschwand aus dem Blickfeld der Zuschauer. Er verpasste damit noch die Verwarnung für den Aston-Villa-Spieler Suzuki in der 90. Minute und 7. Sekunde. Das Spiel wurde schließlich in der 90. Minute und 9. Sekunde abgepfiffen.

Also read Leon Goretzka trifft bei Aston Villa, Remis gegen Manchester United

Entscheidende Tore in der Nachspielzeit

Die Gründe für Emerys Verhalten liegen in den Ereignissen der letzten Spielminuten. In der 90. Minute und 2. Sekunde erzielte der ehemalige Bayern-Profi Wout Weghorst Zirkzee das 3:4 für Aston Villa. Die Gäste hielten die Führung kurz, doch Lucas Dorgu glich in der 90. Minute und 6. Sekunde zum 4:4 aus. Diese späten Tore, insbesondere das Gegentor in der 96. Minute nach sechs Minuten Nachspielzeit, sorgten für die massive Enttäuschung bei der Gäste-Trainerbank.

Advertisement

Emerys Erklärung und taktische Kritik

Im Anschluss an das Spiel erklärte Unai Emery gegenüber Sky Sports seinen Schritt. Er dementierte, dass emotionale Ausbrüche der Grund waren. Stattdessen argumentierte er, dass das Spiel bereits entschieden war, als Manchester United in der 96. Minute das Ausgleichstor erzielte. Er betonte, dass die letzten sechs Minuten sehr ärgerlich waren, insbesondere wegen der beiden Gegentore, die sofort korrigiert werden müssen.

Folgen für die Liga und Tabellenplatzierung

Aston Villa bleibt nach zehn Spielen auf dem zehnten Platz der Tabelle. Manchester United hingegen rutscht auf den ersten Nichtabstiegsplatz ab. Für Zirkzee war es im vierten Premier-League-Spiel sein erster Treffer. Goretzka merkte an, dass man nach einem Tor in der letzten Minute nicht glücklich sein könne, obwohl man vier Tore im Old Trafford erzielte.