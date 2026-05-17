Hier sind einige Ursachen für das unangenehme riechen, das selbst nachdem ihr das Deo benutzt habt, unter der Achsel noch vorhanden ist. industriales Themen kommen im Zusammenhang mit diesem Phänomen zu Stande.

Ein Deo auftragen gehört zur täglichen Beauty -Routine. Wir verraten dir, woran das unangenehme riechen unter der Achsel, obwohl du Deo benutzt hast, kann liegen. Schade ist, dass das Deo nicht mehr zuverlässig den Schweißgeruch zu overtünchen.

Dies ist kein seltenes Phänomen und nicht zwangsläufig ein Zeichen mangelnder. Einige Menschen reagieren generell sehr empfindlich auf Deos. Schuld daran sind bestimmte Substanzen in Deos wie Silicate, Aluminium Chlorhydrate oder Stereate, die die Keime auf der Haut eine 'Deo-Resistenz' ermöglichen und ungeniert ausbreiten. Zinkoxid ist dermatologisch gut verträglich und genießt in der Schulmedizin einen guten Ruf als Wundermittel.

Für rasierte Achseln können also viele Vorteile erwarten. Allerdings sollte der, der es verwendet, jedoch lieber das Oil lassen oder es nur sparsam verwenden, da es komedogen wirkt





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