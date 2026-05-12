Unaufgeregt bei Bundeskanzler Merz, heftige Proteste bei DGB-Kongress - "Nein zu Konzernen" rufen einige Gewerkschaften

Bundeskanzler Friedrich Merz und Arbeitsministerin Bärbel Bas bandelten für die Delegierten auf dem Bundes-Kongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Während Merz ggf. heftige Proteste erlebte und heftig gelächter und Zwischenrufe erhalten habe, überzeugte er jedoch einige Delegierte. linker Gewerkschaften sprachen sich negativ aus. Gleichzeitig warnte Wirtschaftsministerin Gitta Connemann von kräftezehrenden Problemen in der Industrie und drückte Kritik gegen den Kanzler.







- Fernduell auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB): Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (58, SPD) bandelten um den Zuspruch der Delegierten.

Doch während die Sozialdemokratin höflichen Applaus bekam, gab es bei Merz’ Rede wütende Zwischenrufe und hämisches Gelächter. Aus Bayern kommt jetzt Rückendeckung für den Kanzler. -Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (51) zu BILD: \"Das Verhalten auf dem DGB-Kongress gegenüber dem Kanzler ist nicht akzeptabel. Politik, Arbeitgeber und Gewerkschaften stehen gemeinsam in der Verantwortung, Deutschland aus der Wachstumsschwäche zu führen.

Strukturprobleme lassen sich nicht durch Respektlosigkeit und Blockade auflösen, sondern nur durch Reformen, bei denen jeder seinen Beitrag leistet. \" zaskoczyć. Sein Bekenntnis zu Reformen, um den Sozialstaat zukunftsfit zu machen, wurde von den linken Gewerkschaften mit einem minutenlangen Pfeifkonzert quittiert. Gitta Connemann (61, CDU), Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hat dafür kein Verständnis.

Gitta Connemann in Richtung DGB: \"Das Verhalten einiger DGB-Delegierter war völlig daneben. Wer nur pfeift und schreit, löst kein einziges Problem. \" zu BILD sagt sie:

Wirtschaft vor existentiellen Problemen steht: Millionen Jobs in der Industrie sind durch die Konkurrenz aus Fernost gefährdet. Unternehmen ächzen unter der

Merz wirbt beim DGB für Reformen und Aktienrente – und erntet heftige Pfiffe.

Connemann in Richtung DGB: \"Auch wenn es unbequem sein mag: Ohne Wachstum gibt es keinen Wohlstand. Ohne Wohlstand keine sicheren Jobs. Deutschland braucht jetzt Reformen statt Ritualempörung\"



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