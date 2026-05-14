Der Tag der Vatertage, Christi Himmelfahrt, sieht am heutigen Donnerstag schlecht aus, da stark reger Schauer und Gewitter über dem ganzen Land ziehen.

Christi Himmelfahrt, der Tag der Vatertag e, könnte unauf riverside werden, wenn ein sich ergiebiges Regengeschehen über dem ganzen Land einnimmt. Starke Schauer und Gewitter ziehen durch, was dazu führt, dassдераut eine Vielzahl an Partyn Aktivitäten reduziert werden müssen.

Einige Gebiete wie vor allem im Bergland und in Regionen mit Gewitternähe werden von böigen bis stürmischen Winden beleutet. Meteorologe Dominik Jung rät, es trotzdem zu versuchen, spontan das Glück auf der Vitrine Glück zu haben, und Sonnenmomente in Sachsen wie etwa Leipzig und Dresden zu nutzen, da die Temperaturen in diesem Bereich zwischen 10 und 16 Grad liegen werden. Dr. Brandt nimmt es Alleeinigkeit mit Humor, und sagt: "Beim heutigen Temperaturen sollte man das Bier nicht extra kühl halten.

". Vor allem im Bergland, aber auch in den Regionen des Regens, werden in Böen teils starker bis stürmischer Wind mit Winden aus West bis Südwest aus unnotiz haben, die um 8 Grad liegen werden und dem obigen Klimaexperten zufolge instabil, weil das im herrlichen Gemisch mit allen möglichen Temperaturen in Deutschland möglich macht





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polarlufte Regenschauer Gewitter Vatertag Demografie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Christi Himmelfahrt 2026: Darum ist gleichzeitig Vatertag und das wird gefeiertAm 14. Mai 2026 ist Vatertag. Aber wieso feiert man den Tag überhaupt und warum ist dann immer ein Feiertag? FOCUS online bietet einen Überblick über die interessantesten Infos rund um den Vatertag.

Read more »

Christi Himmelfahrt: Schauer und Gewitter – Wetterdienst erwartet nassen VatertagMöchten Sie wirklich alle Einträge aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Read more »

Vatertag 2026: Warum wird der Feiertag an Himmelfahrt gefeiert?Warum fällt Vatertag immer auf Christi Himmelfahrt? Wir erklären die Tradition, den Ursprung und ob diese Art zu feiern noch zeitgemäß ist.

Read more »

Christi Himmelfahrt 2026 Feiertag für Väter und Jesu Aufstieg erklärtAm 14. Mai 2026 ist Christi Himmelfahrt. Gleichzeitig ist auch Vatertag. FOCUS online zeigt, welche Bedeutung der Tag für Christen hat und welche Bräuche es gibt.

Read more »