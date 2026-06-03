Unbeanspruchte Lottogewinne: 250.000 Euro und VW ID. Polo warten in Mecklenburg-Vorpommern auf Besitzer

Zwei Gewinne bleiben unclaimed: Ein Hauptpreis der Glücksrakete 2025 über 250.000 Euro und ein VW ID. Polo aus der BINGO!-Muttertagsauslosung wurden noch nicht abgeholt. Da die Tipps anonym abgegeben wurden, ist die Identifikation schwierig. Die Gewinnscheine stammen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und aus einer BINGO!-Ziehung im Mai. Die gesetzliche Frist zur Einlösung beträgt drei Jahre, danach fallen die Gewinne an regionale Sonderauslosungen oder gemeinnützige Zwecke. Historisch sind unbeanspruchte Großgewinne selten - seit 1991 gab es nur sieben solche Fälle, der höchste war über 334.000 Euro aus dem Jahr 2005.

Zwei bedeutende Lottogewinn e in Mecklenburg-Vorpommern warten noch auf ihre glücklichen Gewinner, die bisher unbekannt geblieben sind. Sowohl der Hauptgewinn der " Glücksrakete 2025" in Höhe von 250.000 Euro als auch der Gewinn eines VW ID.

Polo im Wert von 25.000 Euro aus der Muttertags-Sonderauslosung der Umweltlotterie BINGO! wurden bisher nicht geltend gemacht. Die Lotteriegesellschaft kann die anonymen Tippgeber nicht direkt kontaktieren und ist auf deren Eigeninitiative angewiesen. Die bereits gezogenen Zahlen und die Regionszuordnung geben erste Hinweise, jedoch bleibt die Identität der Gewinner im Dunkeln. Die Suche konzentriert sich auf zwei bestimmte Bereiche im Bundesland.

Der Hauptgewinn der Glücksrakete wurde mit einem Spielschein aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erzielt. Der Gewinner hatte alle Endziffern seines Loses mit den offiziellen Gewinnzahlen 1, 4, 5, 9, 3, 3, 8 abgeglichen - die Wahrscheinlichkeit dafür lag bei 1 zu 2 Millionen. Der zweite große Preis, der VW ID. Polo, stammt aus der BINGO!

-Muttertagsauslosung im Mai. Hier wurde das genaue Los bisher nicht zur Einlösung vorgelegt. Beide Gewinner müssen nun selbst aktiv werden und ihre Original-Losse zusammen mit der Spielquittung in einer offiziellen Lotto-Annahmestelle oder direkt bei der Zentrale in Rostock einreichen. Die gesetzliche Frist zur Geltendmachung von Lottogewinnen beträgt in Deutschland drei Jahre.

Erst nach Ablauf dieser Frist verfallen die Ansprüche unwiderruflich. In der Zwischenzeit bleiben die Gewinne im Besitz der Lotteriegesellschaft und werden später oft für regionale Sonderauslosungen oder gemeinnützige Projekte eingesetzt. Dass Großgewinne ab einer gewissen Höhe tatsächlich verfallen, ist statistisch eine Seltenheit. Seit der Gründung des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 1991 gab es erst sieben Fälle, in denen hohe Geldpreise nicht abgeholt wurden.

Der bisher größte nicht beanspruchte Gewinn stammt aus dem Jahr 2005, als ein Betrag von über 334.000 Euro aus einer 6aus49-Ziehung verfiel. Dies unterstreicht, wie außergewöhnlich die aktuelle Situation ist und zeigt den dringenden Appell an die möglichen Gewinner, ihre Scheine sorgfältig aufzubewahren und rechtzeitig einzureichen





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