Unbekannte Oktopus-Art entdeckt: Mini-Kraken mit hellblauer Oberseite und dunkelvioletter Unterseite

Forscher haben eine bislang unbekannte Oktopus-Art im Pazifik entdeckt, die in fast 1800 Meter Tiefe gefunden wurde. Die Oktopus-Expertin Janet Voight hat den Mini-Kraken identifiziert und untersucht.

Tief unten im Pazifik, fast zwei Kilometer unter der Wasseroberfläche, stoppt ein Forschungs-U-Boot auf eine kleine Sensation. In der Nähe der Galápagos-Inseln entdecken Forscher am Meeresboden eine bislang unbekannte Oktopus -Art.

Blau, kaum größer als ein Golfball – und so zart, dass sie selbst Experten staunen lässt. Wissenschaftler der Charles-Darwin-Stiftung finden das Tier in fast 1800 Meter Tiefe. Der zoologische Name: Microeledone galapagensis. Das geht aus einer Studie hervor, die wurde.

Oktopus-Expertin Janet Voight wird gebeten, den Mini-Kraken zu identifizieren. Sie arbeitet als Kuratorin am Field-Naturkundemuseum in Chicago. Zunächst bekommt sie Fotos, später auch den konservierten Körper zugeschickt.

„Ich wusste sofort, dass das etwas wirklich Besonderes ist“, sagte Voight.schließlich bei ihr eintrifft, ist sie erneut überwältigt. „Als er ankam, dachte ich: ‚Oh, du meine Güte, er ist wunderschön! ‘“, so Voight zur Nachrichtenagentur AFP. Um eine Oktopus-Art eindeutig zu bestimmen, schneiden Forscher das Tier normalerweise auf.

Doch Voight hat nur dieses eine Exemplar. Sie entscheidet sich dagegen, es zu zerschneiden. Stattdessen fertigt das Field Museum Tausende CT-Bilder an. Aus den Aufnahmen entsteht ein detailgetreues 3D-Modell des bislang unbekannten Tieres.

Aber der kleine Krake fällt nicht nur durch seine Größe auf. Seine Oberseite ist hellblau, seine Unterseite dunkelviolett. Blau ist in derseligen als viele andere Farben. Voight und ihre Kollegen vermuten, dass die besondere Färbung dem Schutz dient.

Seine dunkle Unterseite absorbiere das Licht und schütze den Oktopus somit vor Raubtieren. Doch auch seine Arme sind ungewöhnlich.

„Seine dicken Ärmchen mit nur einer Reihe Saugnäpfe unterscheiden ihn von den meisten anderen Oktopussen, die wir kennen“, sagte Voight





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oktopus Galápagos-Inseln Charles-Darwin-Stiftung Microeledone Galapagensis Janet Voight Field-Naturkundemuseum Chicago CT-Bilder 3D-Modell

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forscher entdecken einen winzigen Oktopus am Meeresboden der Galápagos-InselnDie Wissenschaftler der Charles-Darwin-Stiftung entdeckten einen winzigen Oktopus mit dem wissenschaftlichen Namen Microeledone galapagensis, der am Meeresboden in fast 1800 Metern Tiefe in der Nähe der Galápagos-Inseln lebt. Die Expertin Janet Voight, die gebeten wurde, den kleinen Kraken zu identifizieren, war sofort begeistert von seiner Schönheit und seiner Besonderheiten.

Read more »

„Ich hatte so etwas noch nie gesehen“: Blauer Mini-Oktopus vor den Galápagos-Inseln entdecktUnbekannte Tiefsee: Im Pazifik stoßen Forscher auf einen besonderen Oktopus. Der Krake ist blau und klein wie ein Golfball. Die Wissenschaftler standen vor einer besonderen Herausforderung.

Read more »

– Forscher identifizieren neue Oktopus-Art»Oh, Du meine Güte, er ist wunderschön«: Forscher haben in der Tiefsee vor den Galápagosinseln eine faszinierende Tierart entdeckt. Der winzige Oktopus ist blau und hat dicke Ärmchen mit 30 Saugnäpfen.

Read more »

Blauer Mini-Oktopus vor den Galápagos-Inseln entdecktPuerto Baquerizo Moreno/Ecuador - Forscher haben in der Tiefsee vor den Galápagos-Inseln eine faszinierende Tierart entdeckt: einen winzigen blauen

Read more »