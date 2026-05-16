Unbekannte Täter verursachen Sprengstoff-Explosion in Düsseldorf: 'Die Hintergründe sind völlig ungeklärt'

Unbekannte Täter haben am Samstag in Düsseldorf einen Sprengsatz gezündet, nachdem mehrere Notrufe aus einer Mehrfamilienstraße eingegangen waren. Als die police Streifen eintrafen, stießen sie auf ein Trümmerfeld mit zerbrochenen Fenstern und Schutt auf dem Boden. Die Ermittler der Kriminalpolizei wurden alarmiert, Zeugen befragt und Spuren gesichert.

Ein lauter Knall riss die Bewohner aus dem Schlaf: Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag im Düsseldorfer Stadtteil Eller im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses einen Sprengsatz gezündet.

Mehrere Notrufe aus der Oelser Straße ein. Als die ersten Streifen eintrafen, stießen sie auf ein Trümmerfeld: Scheiben waren zersplittert, Schutt, Fensterrahmen und Dämmstoff lagen auf dem Boden. Verstörte Bewohner berichteten den Kommissaren, dass es plötzlich eine Explosion war, und sie waren wohlhabend, aber die Hintergründe sind völlig ungeklärt. Die Ermittler der Kriminalpolizei wurden alarmiert, Zeugen befragt, Spuren gesichert.

Von dem oder den Verbrechern keine Spur – ebenso wenig von einem Motiv für den Anschlag. Ein Polizeisprecher gegenüber BILD: „Die Hintergründe der Tat sind völlig ungeklärt. Wir ermitteln wegen des Herbeiführens einer Sprengstoff-Explosion.

"Die Bombe von Eller ist nur die letzte in einer ganzen Reihe solcher Fälle in Nordrhein-Westfalen. Erst Ende März hatte es eine ähnlichein NRW für Angst und Schrecken. Unter anderem knallte es im September 2024 in Wachtberg bei Bonn. Damals vermutete man, das





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Explosion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bewertung des i30: Mängele und VorteileDer i30 ist ein südkoreanischer Kompaktwagen, der auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaum zu übersehen ist. Der TÜV warnt jedoch vor kostspieligen Mängeln, die jeder Käufer kennen muss. Im Fokus stehen die zweite und dritte Baureihen. Die zweite Baureihe (Start 2011) und die dritte (Start 2017) haben die meisten Probleme. Besonders die zweite Baureihe (bis Baujahr 2017) macht häufig Probleme mit der Wirkung der Park- und Betriebsbremse. Die dritte Baureihe wurde erst kürzlich im Jahr 2024 mit einem frischen Look und modernerer Technologie auf den neuesten Stand gebracht. Die Liste der Defekte ist erschreckend lang und betrifft Bauteile, die für die Sicherheit entscheidend sind. Die Lenkung wird als präzise beschrieben, und sowohl Bremsleitungen und -schläuche als auch die Aufhängung der Achsen zeigen sich robust. Die Pannenstatistik des ADAC offenbart ein wechselhaftes Ergebnis. Als verlässlich eingestuft werden die Modelle zwischen 2015 und 2017 sowie jene ab 2020. Im Gegensatz dazu zeigen sich die Jahrgänge zwischen 2011 und 2014 sowie die von 2018 und 2019 anfälliger. Die häufigsten Gründe für einen Liegenbleiber sind die Batterie (bis 2019), die Zündkerzen (in den Jahren 2011-2012, 2014) und bei Benzinern von 2013 die Zündspulen. Die Leistung der Benziner beginnt bei 99 PS und gipfelt in den 280 PS der sportlichen N-Modelle. Bei den Selbstzündern bewegt sich die Leistung im Bereich von 90 PS bis 136 PS. Aber was kostet ein i30 aus zweiter Hand? Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) liefert dazu drei Rechenbeispiele.

Read more »

Abstiegs-Showdown Düsseldorf gegen Fürth: Düsseldorf muss sich retten, Fortuna hat mehrere wichtige Spieler gesperrt.Der letzte Spieltag der 2. Liga ist der entscheidende Spieltag für Düsseldorf und Fortuna. Düsseldorf muss bei einem Sieg endgültig retten, um den direkten Abstieg zu vermeiden. Fortuna hat sich extra erkundigt, ob die Karten in die Relegation mitgenommen werden, und Manager Sven Mislintat hofft auf einen Sieg in Fürth, um den Klassenerhalt zu sichern. Düsseldorf hat jedoch mehrere wichtige Spieler gesperrt, darunter der mit Abstand beste Torschütze Cedric Itten und Matthias Zimmermann.

Read more »

Nachrichten für den Norden: Diverse ThemenEinige der neuesten Nachrichten aus dem Norden, einschließlich Themen wie die Generalsanierung der Bahnstrecke Schwerin-Hamburg, der Vatertag im Norden, die Demo gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Hamburg, die Landtagswahl in MV, die Verwendung von Kunststoffverpackungen aus Agrarabfällen, die Kampf gegen die Aussterben von Kaltblütern, die Umfragewerte für die Landtagswahlen in MV, die Streitigkeiten im Buckelwal-Transport, die Entlastungspakete der Bundesregierung, der Tag der Pflegenden, die Ex-RAF-Terroristin in Verden, die Misshandlung von Patientinnen durch einen Arzt, die Prozesshandlungen um Raubüberfälle in Verden, die ME/CFS-Betroffenen in Deutschland, und die Verlängerung der Garantie für die PCK-Raffinerie bis Jahresende.

Read more »

„Die, die sehr viel haben“ sollen mehr bezahlen – wie sich die SPD in der Reformdebatte positioniertFraktionschef Matthias Miersch erklärt den Streit um die große Steuerreform und die Knackpunkte bei der Rente. Und was er über Jens Spahn denkt.

Read more »