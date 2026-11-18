Mehrere Bewohner in Schiedam finden unerwartet 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. Die Polizei ermittelt zur Herkunft des Bargelds und untersucht den Zusammenhang mit ähnlichen Fällen.

Im niederländischen Schiedam, einer Stadt mit rund 80.000 Einwohnern unmittelbar westlich von Rotterdam, ist in den letzten Tagen ein ungewöhnliches Phänomen aufgetreten. Mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses haben in ihren Briefkästen einzelne 50-Euro-Scheine entdeckt, ohne dass eine Absenderidentität oder eine Erklärung für das Geschehen vorliegt. Die Polizei bestätigt die Fälle, kann jedoch aktuell weder den Urheber noch die Motive für die Verteilung des Bargelds nennen.

Ungeklärte Herkunft des Bargelds

Die genaue Herkunft der Geldscheine bleibt ein Rätsel, da keine Hinweise auf eine bestimmte Person oder Organisation vorliegen. Die Feststellung ist eindeutig: Bei den gefundenen Banknoten handelt es sich um echtes Geld. Dies wurde durch erste Prüfungen bestätigt, sodass die Befürchtung, es könnte sich um Falschgeld handeln, von der Hand gewiesen wurde. Dennoch bleibt die Identität des Gebers absolut im Dunkeln, was die Ermittlungen der lokalen Behörden zu einem komplexen Fall macht.

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Eine Bewohnerin des betroffenen Hauses schilderte dem öffentlich-rechtlichen Regionalsender den Fund ihres Sohnes, der den Briefkasten geleert hatte. In dem Postfach lag ein einzelner 50-Euro-Schein, ohne jeden weiteren Begleitumschlag oder Hinweis. Die Überraschung führte zunächst bei der Frau zu der Frage, ob ihr jemand einen Schuldbetrag zurückerstatten wollte, da sie im privaten Alltag keine offenen Forderungen erwartet.

Beweis für echtes Geld

Obwohl die Herkunft unklar ist, steht die Authentizität der Banknoten fest. Die Polizei und die Betroffenen schlossen schnell aus, dass es sich um eine Streichaktion mit Falschgeld handeln könnte. Die spezifische Anonymität des Vorgangs - einzelne Scheine, keine Zettel, keine Pakete - unterscheidet diesen Fall von typischen Scherz-Anonymen-Post-Kampagnen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Verteiler den Weg in das Haus fand, ohne beobachtet zu werden.

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Die verblüffte Anwohnerin selbst spekulierte humorvoll über mögliche Urheber. Auf die direkte Frage des Nachrichtensenders nach den potenziellen Tätern erwähnte sie die Idee von kleinen Wichteln als einzige plausible, wenn auch nicht ernsthafte, Erklärung. Sie betonte mehrfach ihre eigene Verwirrung und gab zu, absolut keine Ahnung zu haben, wer hinter dieser mysteriösen Geste stecken könnte.

Ähnliche Vorfälle in der Region

Die Vorfälle in Schiedam stehen in einem bemerkenswerten Kontext zu ähnlichen Meldungen aus der Region. Bereits im Januar 2024 berichtete die niederländische Nachrichtenseite von einem fast identischen Vorfall im Rotterdamer Stadtteil Delfshaven. Damals erhielt eine Frau mehrere Umschläge von einem unbekannten Absender, die jeweils Bargeld enthielten. Dieser frühere Fall diente als Hinweis darauf, dass solche anonymen Geldsendungen kein isoliertes Ereignis sein könnten.

Bei dem Fall in Delfshaven enthielt der erste Umschlag 250 Euro sowie eine handschriftliche Notiz. In dieser schrieb der unbekannte Sender: Als Dank für das Gute, das du für mich getan hast. Mach dir eine Freude damit oder spende es für einen guten Zweck. Diese klare Motivation unterscheidet den Fall in Delfshaven deutlich von den anonymen 50-Euro-Scheinen in Schiedam, wo jeglicher Kontext fehlt.

Ermittlungen und weitere Meldungen

Laut Angaben von Omroep Twee meldeten sich in Schiedam nach den ersten Funden weitere Bewohner, die ebenfalls 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen vorfanden. Dies deutet darauf hin, dass der Vorgang nicht auf eine einzelne Wohnung beschränkt war, sondern mehrere Haushalte in dem Mehrfamilienhaus betraf. Es ist wahrscheinlich, dass es noch weitere Betroffene gibt, die die Scheine gefunden haben könnten, aber noch nicht gemeldet wurden.

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Die Behörden gehen davon aus, dass sich der Kreis der betroffenen Bewohner noch erweitern könnte. Da die Verteilung anscheinend systematisch erfolgte, ist nicht ausgeschlossen, dass die Anzahl der 50-Euro-Scheine höher ist als die bisher bestätigten Funde. Die Polizei hat keine weiteren öffentlichen Hinweise herausgegeben, bittet aber potenzielle Zeugen oder weitere Betroffene um Kontaktaufnahme, um das Geschehen aufklären zu können.

Mögliche Hintergründe und Präzedenzfälle

Die Ähnlichkeit zum Fall in Delfshaven wirft die Frage auf, ob es sich um eine wiederkehrende Serie von Aktionen handelt. Während der Sender in Delfshaven eine spezifische Dankesbotschaft hinterließ, fehlt in Schiedam jede Form der Kommunikation. Dies könnte bedeuten, dass es sich um verschiedene Täter handelt oder um unterschiedliche Motive desselben Täters. Die Art der Verteilung - direkt in den Briefkasten ohne Umschlag - spricht für eine schnelle, unauffällige Aktion.

Bürgerinnen und Bürger in Schiedam und Rotterdam sind aufgerufen, wachsam zu bleiben und verdächtige Aktivitäten zu melden. Solche anonymen Geldsendungen sind selten und regen die Neugier sowie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit an. Die Polizei wird den Fall weiterhin untersuchen, wobei die Authentizität des Geldes bereits geklärt ist. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Funde gemacht werden oder sich die Spur des unbekannten Gebers verjüngt.