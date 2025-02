Unbekannter Anzeigefehler beim PC-Boot

Ein Benutzer berichtet von einem sporadischen Anzeigefehler während des PC-Bootes. Der Fehler tritt auf, bevor das Mainboard-Logo angezeigt wird, und wird durch einen Neustart temporär behoben. Der Benutzer vermutet einen Hardware-Defekt und sucht nach möglichen Ursachen und Lösungen.

Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir helfen.

Ich habe mir vor einem Jahr ein neues PC-System zusammengestellt, das die folgenden Komponenten umfasst: * Prozessor (CPU): Ryzen 7 7700* Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Pro DDR5 RAM 32 GB Kit (2x16 GB) 6000 MHz CL36* Mainboard: TUF Gaming B650-E Wifi* Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 1200 W* Grafikkarte: RTX 4070 Super* Festplatte / SSD: CT1000MX500SSD1, CT500MX500SSD1 (Windows 11), ST500DM002-1BD142 (nicht in Benutzung)* Bildschirm: Samsung LC27G5xTIm Oktober des vergangenen Jahres hatte ich zum ersten Mal beim Einschalten des PCs einen Anzeigefehler, der auf dem Bildschirm zu sehen war. Dies geschah während des Bootes, noch bevor das Mainboard-Logo angezeigt wurde. Vor kurzem habe ich den gleichen Fehler zum zweiten Mal bemerkt und bin mir nun etwas besorgt, ob es sich um einen Defekt in einem der neuen Hardware-Teile handelt. Nach dem Fehler habe ich den PC neu gestartet, und danach funktionierte er wieder einwandfrei.Die SSD hat in meinem alten System bereits ungewöhnlich lange zum Booten benötigt, und nach dem Fehler hat sie zuerst ein Windows-Update geladen. Ich weiß nicht, ob dies einen Zusammenhang hat. Aber vielleicht erkennt jemand den Anzeigefehler und kann mir den Ursprung nennen oder Tipps geben, wie ich das Problem beheben kann. Ich habe bereits einen Neustart versucht, der das Problem jeweils nur vorübergehend behoben hat





