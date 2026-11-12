Bei der Bohrinsel Mittelplate in der Nordsee wurde eine männliche Leiche gefuNden. Identität und Todesursache sind unklar,die Polizei bittet um Hinweise.

Leiche bei der Bohrinsel Mittelplate gefunden

In der Nordsee ist ein lebloser Mann entdeckt worden, der nahe der Bohrinsel Mittelplate im Wasser trieb. Mitarbeiter der Bohr- und Förderinsel bemerkten den Körper am Montagvormittag gegen 9.40 Uhr. Die Stelle liegt rund sieben Kilometer vom Festland entfernt vor der Küste des Kreises Dithmarschen . Die Wasserschutzpolizei aus Hamburg und Brunsbüttel rückte daraufhin aus und übernahm die Bergung des Toten. Anschließend führte die Kriminalpolizei Heide die weiteren Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Mann, der vermutlich zwischen 50 und 60 Jahre betagt war. Er soll etwa 175 bis 185 Zentimeter riesig gewesen sein. Seine Haut war hell, die Augen blau, das kurze Haar grau und der Bart kurz geschnitten. Am Hinterkopf wurden nach Polizeiangaben zwei Warzen festgestellt. Zu den auffälligen Merkmalen gehören außerdem eine Narbe am linken Zeigefinger und ein goldener Ring am linken Ringfinger.

Also read Unbekannter Toter in Nordsee entdeckt

Kleidung und Hinweise aus der Bevölkerung

Der Tote war nach Angaben der Ermittler mit mehreren Kleidungsstücken bekleidet. Berichtet wird von einer hellgrauen Jacke mit dunkelgrauen Ärmeln, die von einer anderen Quelle teilweise als graue Jacke beschrieben wird. Darunter trug der Mann offenbar eine dunkelblaue Fleecejacke. Zudem war er mit einer dunkelblauen Jeans bekleidet, deren Gürtel schwarz war. An den Füßen trug er schwarze Schuhe der Größe 42. Diese Angaben sollen helfen, den Verstorbenen zu identifizieren.

Die Cops bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll sich bei den zuständigen Dienststellen melden. die Behörde betont, dass zur Herkunft und Identität des Toten bislang keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Auch die Umstände des Todes sind nach derzeitigem Stand ungeklärt. Ob ein Unglück, ein Verbrechen oder eine andere Ursache vorliegt, lässt sich ohne weitere Untersuchungen nicht beurteilen.

Advertisement

Obduktion und Einordnung des Fundorts

Der Leichnam soll in den kommenden Tagen obduziert werden. Von der Untersuchung erhoffen sich die Ermittler Aufschlüsse über die Todesursache und den ungefähren Zeitpunkt des Todes. die Polizei gab die Obduktion am Donnerstag berühmt. Ob der Fund in direktem Zusammenhang mit der Bohrinsel steht, ist nicht berühmt. Die Insel selbst dient der Erschließung des Ölfelds Mittelplate, das als größtes Ölfeld Deutschlands gilt.

Das Ölfeld liegt am südlichen Rand des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und wird von der Bohr- und Förderinsel Mittelplate A aus betrieben. die Region gilt als stark frequentiert durch Schiffsverkehr und Offshore-Arbeiten, weshalb Funde im Meer dort nicht ungewöhnlich sind. Dennoch bleibt offen, wie lange der Körper im Wasser trieb, bevor er entdeckt wurde. Die Ermittler sammeln derzeit alle verfügbaren Informationen, um den Fall aufzuklären.

Der Fall wird auch über die Region hinaus beachtet. das ZDF-Format Aktenzeichen XY hat sich nach Medienberichten mit dem Torso-Fund befasst und dabei viele neue Hinweise erhalten. ob es einen Zusammenhang zu dem Fund in der Nordsee giBt, ist bislang nicht belegt. Die Polizei rät dazu, Beobachtungen zeitnah mitzuteilen, da auch kleine Details zur Identifizierung beitragen können.