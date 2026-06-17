Unbekanntes Experiment: Firma pumpt Meerwasser auf das Eis

Die Firma Real Ice experimentiert mit dem Pumpten von Meerwasser auf das Eis in der Arktis. Die britische Regierung unterstützt das Projekt. Die Wissenschaftler beobachten die Auswirkungen auf das Eis und die Umwelt.

Andrea Ceccolini steht heute auf dem arktischen Meereis bei Cambridge Bay in Kanada und zeigt auf eine Grenze. Auf der einen Seite ist blaues Schmelzwasser, auf der anderen strahlend weißes Eis.

Das ist für ihn ein ungewöhnliches Experiment seiner Firma Real Ice. Mit Unterstützung der britischen Regierung pumpten Forscher im Winter 50.000 Tonnen Meerwasser auf das Eis. Das Wasser fror bei einer Außentemperatur von minus 40 Grad Celsius sofort und machte die vorhandene 1,5-Meter-Eisdecke rund 50 Zentimeter dicker. Die Arktis verliert seit Jahrzehnten Eis.

Die sommerliche Eisfläche ist in den vergangenen 45 Jahren um etwa 40 Prozent geschrumpft. Wissenschaftler befürchten, dass das Sommer-Eis bereits in den 2030er-Jahren verschwunden sein könnte. Das zusätzliche Eis von Real Ice scheint die Schmelze zumindest vorerst zu bremsen. Satellitenbilder zeigen die Testfläche als weiße Insel in einer zunehmend blauen Umgebung.

Rund 83 Prozent der Einwohner sind Inuit. Für sie ist das Eis überlebenswichtig. Es wird für Transport, Fischfang und die Jagd genutzt. Kyle Weese (34) beobachtet die Auswirkungen seit Jahren: Das Eis wird immer dünner, wenn es friert, braucht es länger als früher wieder zu frieren.

Dafür geht die Schmelze dann schneller. Das verändert sich alles definitiv. Real Ice untersucht nun, ob sich die Methode großflächig einsetzen lässt. Statt Menschen auf das Eis zu schicken, setzt das Unternehmen auf autonome Unterwasser-Drohnen.

Ein erster Prototyp wurde bereits in Finnland getestet. Das Projekt ist allerdings umstritten. Kritiker warnen vor möglichen Umweltrisiken und davor, dass das sogenannte Geo-Engineering, der technische Eingriff ins Klima, von der Senkung der CO2-Emissionen ablenken könnte. Dennoch ist es für wichtig: Es wäre genau das Richtige.

Auch Ceccolini will unbedingt weiterforschen. Wir müssen die wichtigen Fragen beantworten: Ist unsere Methode wirklich effektiv, gibt es ungewünschte Auswirkungen und ist es wirtschaftlich skalierbar?





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Klimawandel Arktis Eis Meerwasser Geo-Engineering

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