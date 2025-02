Unbemerktes DDoS-Monster: Steam überlebt Rekordangriff

Steam, die weltweit größte Gaming-Plattform, wurde Opfer eines massiven DDoS-Angriffs, der als der größte in der Geschichte der Plattform gilt. Trotz der enormen Angriffskapazität blieben die Auswirkungen für die meisten Spieler fast unmerklich.

Dies zeigt die ausgeklügelte und robuste Infrastruktur von Valve, mit der sie solchen Angriffen erfolgreich begegnet. Der Angriff soll 107 Steam-Server in 13 Regionen betroffen haben, darunter China, die USA und Europa. Das Ziel der Angreifer war es, die Server von Steam zum Absturz zu bringen. Die meisten Spieler sollen jedoch kaum bis gar nichts von dem Angriff gemerkt haben. Insgesamt sollen über 280.000 Angriffsbefehle ausgelöst worden sein, die in vier koordinierten Wellen die Steam-Server zu Fall bringen wollten. Etwa 30.000 Bots sollen eine kombinierte Angriffskapazität von 1,3 bis 2 Terabit pro Sekunde gehabt haben. Zum Vergleich: Der wichtigste deutsche Internetknoten (De Cix Frankfurt) liegt bei einem Datenrekord von 18 Terabit pro Sekunde.Conventionell werden für solche Angriffe kompromittierte Geräte eingesetzt, die in einem Botnetz agieren. Sicherheitsexperten erklären, dass sich die Mehrheit der genutzten Geräte in Brasilien, Russland, Vietnam und Indonesien befunden haben sollen. Handys, Tablets, selbst Wearables, Webcams oder Router können als Bot genutzt werden, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind. Fast alle Webseiten, die online sind, werden von Angriffen oder Bots getroffen. In der Regel suchen sie nach Sicherheitslücken oder versuchen Betreiber und Benutzer zu verärgern. Selbst auf Steam finden angeblich täglich Angriffe statt, doch liegen die bei wenigen Dutzenden pro Tag. Ein so umfangreicher Angriff ist daher eher ungewöhnlich. Auf Reddit frotzeln jedoch einige Nutzer: Um Steam zu Fall zu bringen, braucht es keinen DDoS-Angriff, sondern nur einen Sommer- oder Wintersale, damit die Server nicht mehr erreichbar seien.





