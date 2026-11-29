Weniger Plastik, regionale Lebensmittel, erneuerbare Energien und effizientere Wassernutzung: Viele Hotels wirtschaften immer nachhaltiger. Doch gleichzeitig entstehen weltweit Tausende neue Häuser – und der ökologische Fußabdruck der Branche wächst weiter. Der Experte für nachhaltiges Management im Tourismus, Prof.

Weniger Plastik, regionale Lebensmittel, erneuerbare Energien und effizientere Wassernutzung: Viele Hotels wirtschaften immer nachhaltiger. Doch gleichzeitig entstehen weltweit Tausende neue Häuser – und der ökologische Fußabdruck der Branche wächst weiter.

Der Experte für nachhaltiges Management im Tourismus, Professor Willy Legrand von der IU Internationalen Hochschule, erklärt, warum Effizienz allein nicht reicht, wo die größten Hebel für nachhaltigere Hotels liegen und warum er nicht gerne über fliegende Urlauber spricht. ntv.de: Wie hat sich die Hotelbranche in Deutschland und Europa in Bezug auf Nachhaltigkeit entwickelt? Willy Legrand: Vor 15 Jahren bestand Nachhaltigkeit in einem Hotel vielleicht aus einer kleinen Karte im Badezimmer, auf der die Gäste gebeten wurden, ihre Handtücher aufzuhängen.

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Heute nehmen Hotels das Thema sehr viel ernster. Sie messen den Wasser- und Energieverbrauch, überwachen den Abfall. Große Hotelketten berichten über ihre CO₂-Emissionen und darüber, wie Materialien recycelt werden. Seit September gibt es außerdem eine Regelung gegen Greenwashing.