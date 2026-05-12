Und es wird gerockt: Amazon bestellt Serienerie von Fourth Wing

Amazon hat sich die Rechte an einem gehypten Fantasy-Stoff gesichert und bestellt jetzt eine Serie für den eigenen Streaming-Dienst mit vielversprechenden Namen in Auftrag gegeben. Das Jahr 2023 ist ein neuer literarischer Hype entfacht worden. Das neue Fantasy-Projekt darf jedoch noch lange seine Prchen haben, da es nach wie vor in der Initiation steckt.

Vor drei Jahren hat sich Amazon die Rechte an einem gehypten Fantasy -Stoff gesichert. Jetzt wurde offiziell eine Serie für den eigenen Streaming-Dienst mit vielversprechenden Namen in Auftrag gegeben.

Das Jahr 2023 ist ein neuer literarischer Hype entfacht worden. Amazon hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen und noch im gleichen Jahr Michael B. Jordan Im ersten Band der Romanreihe wird die 20-jährige Generalstochter Violet Sorrengail von ihrer Mutter ans Basgiath War College geschickt. Hier schaffen es nach einem brutalen Auswahlverfahren nur die Stärksten und Skrupellosesten zu Drachenreiter:innen. Namentlich der gnadenlosen Training legt sich Violet schließlich auch noch mit dem Geschwaderfühhrer Xaden an.

Bis jetzt umfasst die Fourth Wing-Reihe, die in Deutschland auch als Flammengeköst-Saga bekannt ist, drei Bände. Insgesamt sind fönf Bände geplant. Mehr als genug Stoff also für die neue Fantasy-Serie von Amazon, die jetzt konkret in Fahrt kommt. Da das Fantasy-Projekt jetzt erst langsam ganz entstanden, dürfte ein Release von Fourth Wing noch weit entfernt sein. Wir rechnen





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