Diese Creme landet sowohl bei 30-Jährigen als auch bei 60-Jährigen im Warenkorb. Warum sie ein echter Anti-Aging-Bestseller ist, erfährst du hier

Diese Creme landet sowohl bei 30-Jährigen als auch bei 60-Jährigen im Warenkorb. Warum sie ein echter Anti-Aging-Bestseller ist, erfährst du hierist? Wer ein Leben lang auf UV-Schutz achtet, tut seiner Haut nämlich langfristig etwas Gutes.

Fakt ist: UV-Strahlung kann den Alterungsprozess der Haut beschleunigen. Sonnenschäden können beispielsweise dazu beitragen, dass Falten oder Pigmentflecken früher entstehen – allerdings spielen dabei natürlich auch viele andere Faktoren eine Rolle. Dass die Haut altert, kann nicht aufgehalten werden. Und das ist auch gut so.

Advertisement

Advertisement

Man kann ihr jedoch in jedem Alter den Schutz geben, den sie braucht, um diesen Prozess zu verlangsamen. Genau darauf zielt diesekommt mit einem SPF 50 und fühlt sich im Alltag trotzdem wunderbar leicht auf der Haut an. So macht Sonnenschutz jeden Tag doch gleich viel mehr Spaß!vor UV-Strahlung. Denn wie bereits erwähnt, gehört konsequenter Sonnenschutz zu den wichtigsten Bestandteilen einer Pflegeroutine, wenn es darum geht, die Haut langfristig gesund und gepflegt zu halten.