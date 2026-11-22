„Eigentlich tut mir alles weh.”

Frauke Ludowig wagt in Las Vegas den großen Showgirl-Selbstversuch und merkt schnell: Hinter dem perfekten Lächeln steckt echte Knochenarbeit. Und dabei ist das längst nicht die einzige verrückte Erfahrung, die Fraukes Nerven in Vegas auf die Probe stellt – ihre verrücktesten Vegas-Abenteuer seht ihr oben im Video!

So glamourös hat man Frauke Ludowig wohl selten gesehen! Für „Exclusiv Spezial – Stars in Las Vegas“ arbeitet die Moderatorin ihre ganz persönliche Vegas-Bucketlist ab. Und was gehört zur Glitzermetropole genauso wie Casinos und spektakuläre Shows? Also wagt Frauke den Selbstversuch und besucht ein Showgirl-Bootcamp.

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Für knapp 90 Euro lernen Teilnehmer hier, was es für den glamourösen Vegas-Look braucht, das VIP-Programm gibt es ab 160 Euro. Und Frauke merkt schnell:Bevor das große Kostüm überhaupt zum Einsatz kommt, geht es ans Make-up – und davon braucht ein echtes Showgirl offenbar jede Menge!

„“, erklärt Tänzerin Sue White, während Frauke unter anderem lange, dichte Wimpern verpasst bekommt. Schließlich müsse das Gesicht selbst für die Zuschauer in den hintersten Reihen noch deutlich zu erkennen sein. Ihren immer auffälligeren Look kommentiert sie gewohnt trocken: „Das ist ja so ein bürotaugliches Outfit, was ich jetzt hier gerade habe.

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“Dann kommt der Moment, auf den Frauke gewartet hat: das komplette Showgirl-Kostüm. Doch spätestens jetzt wird aus dem glamourösen Selbstversuch eine ziemlich anstrengende Angelegenheit.

„Ich habe noch nie in meinem Leben ein so aufwendiges Kostüm angezogen“, staunt die 62-Jährige. Allein das Anziehen habe lange gedauert. Und kaum sitzt alles an seinem Platz, meldet sich Fraukes Körper:Vor allem der imposante Kopfschmuck macht ihr zu schaffen. Frauke weiß zwar nicht, wie schwer ihr konkretes Modell ist, spürt das Gewicht aber deutlich: Es ziehe „überall am Körper“.

Und tatsächlich können solche Showgirl-KonstruktionenIm verrückten Zuhause von Star-Magier Justin Flom wartet eine Überraschung nach der nächsten auf die Moderatorin – oben im Video zu sehen. Doch schweres Kostüm hin oder her: Ein echtes Showgirl darf sich die Anstrengung natürlich möglichst nicht ansehen lassen. Frauke lernt deshalb, dass vor allem eines gefragt ist – Körperspannung.

“, fasst sie ihre Lektion zusammen. Dazu soll sie möglichst elegant wirken. Doch Frauke zieht durch. Nach Make-up, Glitzer, Federn und der Lektion in perfekter Haltung ist die Verwandlung geschafft:Schon vor dem Selbstversuch hatte sie angekündigt, dass diese Erfahrung selbst für sie etwas ganz Besonderes sei.

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Jetzt wird klar, warum: Hinter dem spektakulären Showgirl-Look steckt weit mehr Arbeit, als man ihm auf den ersten Blick ansieht. Und auch wenn am Ende Rücken und Körper protestieren: Frauke hat ihre Vegas-Bucketlist um eine Erfahrung erweitert, die sie so schnell wohl nicht vergessen dürfte.