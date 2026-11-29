Nach dem Blitz-K.o. wird der Schwergewichts-Weltmeister deutlich: Was ihn an der Politik besonders enttäuscht.

Autsch! Agit Kabayel verpasst Nelson Hysa eine krachende Rechte. Anschließend warf die Ecke des Albaners das weiße Handtuch als Zeichen der Aufgabe. Agit Kabayel feiert vor 53.000 Fans einen historischen Triumph und kassiert eine Millionengage.

Nach dem Kampf kritisiert er seinen Gegner und den Kanzler. Vor 53.000 Fans verteidigt Agit Kabayel seinen WM-Titel im Schwergewicht – und kassiert dafür offenbar mehrere Millionen Euro. Nach seinem Triumph wird der Bochumer deutlich: seinem Gegner und der deutschen Politik gegenüber. Ein historischer Box-Abend, ein überforderter Gegner und ein Millionen-Zahltag: Agit Kabayel hat am Samstagabend in Düsseldorf seinen WM-Titel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt.

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Schon in der zweiten Runde warf das Team seines albanischen Herausforderers Nelson Hysa das Handtuch. Nach dem Kampf beklagte der 34-Jährige allerdings die mangelnde Anerkennung aus der deutschen Politik.