Uneinheitliche Entwicklung der Raser-Einnahmen in Niedersachsen

In Niedersachsen zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen bei den Einnahmen durch Blitzer. Während einige Landkreise und Städte deutlich mehr Geld durch Bußgelder einnehmen, verzeichnen andere sogar Rückgänge. Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von einer Ausweitung der Geschwindigkeitskontrollen bis hin zu Sabotage und Personalmangel.

Die Zahl der erfassten Raser steigt in einigen Regionen, sinkt aber in anderen. Dies liegt nicht immer daran, dass sich mehr Menschen an die Verkehr sregeln halten. Die Einnahmen durch geblitzte Autofahrer entwickeln sich in niedersächsischen Kreisen und Städten unterschiedlich. Das geht aus einer Analyse hervor. Deutliche Mehreinnahmen verzeichneten etwa die Landkreise Stade und Leer. In Stade wurden im abgelaufenen Jahr 2,65 Millionen Euro Bußgeld , in Leer 2,49 Millionen Euro eingenommen.

Zwei Jahre zuvor waren es jeweils 1,33 Millionen und 1,2 Millionen Euro gewesen. Als Grund nannte der Landkreis Leer vor allem eine Ausweitung der Geschwindigkeitsmessungen. Etwa an Schulen sei stärker kontrolliert worden. Einen Minus bei den Einnahmen verzeichneten etwa die Landkreise Harburg und Aurich oder die Stadt Salzgitter. In der Industriestadt fielen sie in den vergangenen zwei Jahren etwa von 3,5 auf 2,7 Millionen Euro, im Landkreis Harburg von 8,6 auf 7,3 Millionen Euro. In Harburg lag das nach Behördenangaben auch an Sabotage an den Messgeräten. Der Landkreis Aurich nannte Personalmangel und technische Probleme als Gründe für einen Einnahmerückgang. Einen Gewöhnungseffekt verzeichnete zudem der Landkreis Osnabrück. Bei fest installierten Geräten würden die Fallzahlen mit zunehmender Bekanntheit der Anlagen sinken. Immer mal wieder wird Kommunen vorgeworfen, mit Blitzern lediglich Geld verdienen zu wollen. Die halten dagegen und sehen klare Vorteile für die Verkehrssicherheit. Dort, wo Blitzer fest aufgestellt wurden, seien die Unfallzahlen erheblich zurückgegangen, hieß es etwa vom Landkreis Uelzen. Einige Städte und Landkreise gaben zudem an, Blitzereinnahmen ausschließlich für verkehrssichernde Maßnahmen zu nutzen





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Verkehrssicherheit Blitzer Bußgeld Niedersachsen Einnahmenentwicklung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lena Oberdorf spricht über Geld und Einnahmen: Warnung vor Entwicklung'Alle dachten, wir haben es geschafft: Die Leute kommen ins Stadion, die Reichweite ist da.' Diese Fehleinschätzung soll es nun nicht ein zweites Mal geben.

Weiterlesen »

Lena Oberdorf spricht über Geld und Einnahmen: Sorge vor Entwicklung'Alle dachten, wir haben es geschafft: Die Leute kommen ins Stadion, die Reichweite ist da.' Diese Fehleinschätzung soll es nun nicht ein zweites Mal geben.

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Landesgesundheitsamt: Starke Grippewelle in NiedersachsenDie Nase läuft, der Hals schmerzt, der Husten quält – und die Grippewelle rollt: In Proben aus niedersächsischen Arztpraxen finden sich immer öfter Influenzaviren. Ist das der Höhepunkt der Welle?

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Aus Kolumbien nach Niedersachsen: Fachkräfte sollen kommenChemikanten, Laboranten, Mechatroniker: Niedersachsen will bis zu 50 Fachkräfte aus Kolumbien anwerben. Warum das Land dafür eine halbe Million Euro in die Hand nimmt.

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Sturmflutsaison verläuft in Niedersachsen bislang ruhigWinterzeit ist Sturmflutzeit an der Nordseeküste. An einigen Inselstränden sind nach Hochwassern schon Abbruchkanten zu sehen. Küstenschützer sehen die Sandverluste bislang gelassen.

Weiterlesen »

Niedersachsen & Bremen: Nach Abstimmung zur Migration erneut Demos in NiedersachsenDass die Union ihren Plan für eine schärfere Migrationspolitik mit den Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht hat, sorgt weiterhin für Kritik. Auch am Samstag demonstrierten viele Menschen.

Weiterlesen »