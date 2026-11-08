Unentschieden für Union Berlin gegen Hoffenheim

Der 1. FC Union Berlin kann gegen 1899 Hoffenheim in der Frauen-Bundesliga nicht gewinnen und endet mit 1:1.

In einem spannenden und ausgeglichenen Duell der Frauen-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin den vierten Saisonsieg in dieser Spielzeit deutlich verpasst. Beim heimischen Spiel gegen den 1899 Hoffenheim endete das Match nach 90 Minuten mit einem verdienten 1:1- Unentschieden.

Vor insgesamt 6161 Zuschauern in der Arena An der Alten Försterei zeigten die Eisernen Ladies zwar kämpferisches Gesicht, konnten jedoch die erwartete Alljagd auf die Tabellenführung nicht vollenden. Der Abend war geprägt von schnellen Übergängen, technischen Einzelaktionen und einer intensiven Zweikampfführung, die die Fans lange in ihren Bann zog. Trotz der punkteteilenden Entscheidung bleibt die Stimmung im Stadion positiv, da die Leistung der Berlinerinnen als durchweg stark zu bewerten war.

Also read Tierpark Berlin: Rotes Pandababy erhält den Namen Loui nach Union-Trainerin

Hoffenheim geht früh in Führung

Der erste entscheidende Moment ereignete sich bereits in der elften Minute, als die Gastgeberinnen zunächst in Rückstand gerieten. Die Hoffenheimer Angreiferin Linda Natter, eine der herausragenden Spielerinnen des Gegenteams, nutzte eine Chance eiskalt aus. Mit rund 21 Jahren zeigte sie eine beeindruckende Individualleistung: Sie zog aus großer Distanz von etwa 20 Metern ab und verwandelte den Schuss zu einem sehenswerten Treffer zur Gästeführung. Das Publikum an der Alten Försterei war zunächst überrascht, doch die Berlinerinnen ließen sich nicht unterkriegen.

Sie suchten aktiv nach Wegen, um das Glück der Stunde wettzumachen und sich zurück in das Spiel zu bringen. Die Defensive stand fest, und in der Offensive wurde nach Lösungen gesucht, um den Anschluss zu finden. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem 1. FC Union Berlin dann der verdiente Ausgleich.

Advertisement

Union erzielt den Ausgleich

Ein perfekt gespielter Eckball von Judit Pujols landete punktgenau im Strafraum. Dort wartete Lina Hausicke auf dieHereingabe und verwandelte die Situation mit kraftvollem Kopfball zum 1:1 (43. ). Die Mannschaft von Trainerin Marie-Louise Eta erhielt dadurch einen enormen mentalen Schub.

Nach dem Seitenwechsel offenbarten sich beide Teams als torgefährlich. Ein offener Schlagabtausch charakterisierte die zweite Halbzeit, bei dem beide Seiten Chancen herausarbeiteten. In einer hektischen Schlussphase fehlte jedoch auf beiden Seiten die entscheidende Konsequenz vor dem Tor, was am Ende zu einer gerechten Punkteteilung führte. Trotz des verpassten Heimsiegs gibt es eine wichtige positive Nachricht für Union: Die Mannschaft ist nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen, davon fünf Siege in der Bundesliga.

Union bleibt ungeschlagen

Diese Serie unterstreicht die gute Entwicklung des Teams. Weiter geht es am kommenden Samstag bei Werder Bremen, wo die Eiserne Lady die nächsten drei Punkte holen sollen.