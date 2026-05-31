Unentschieden im WBO-Titelkampf: Frust bei Fress und Xhoxhaj

Der Cruisergewicht-Titelkampf der WBO zwischen Roman Fress und Armend Xhoxhaj endete mit einem Unentschieden, was bei beiden Boxern und ihren Teams für große Enttuschung sorgt. Der geplante Weg zum WM-Herausforderer ist zunichte gemacht.

Der Titelkampf im Cruisergewicht der WBO hatte einen unerwarteten Ausgang: Das Duell zwischen Roman Fress (32), dem Inter-Continental-Champion, und Armend Xhoxhaj (32), dem Europe-Champion, endete nach Ansicht der Kampfrichter in einem Unentschieden .

Dieser Ausgang sorgte bei allen Beteiligten für große Enttäuschung. Roman Fress äußerte sich frustriert: "Was will ich mit einem Unentschieden? Das war ein toller Kampf, aber das Ergebnis am Ende ist scheiße. Am Ende sind wir die Verlierer und das ist großer Mist.

" Ursprünglich war geplant, dass der Sieger dieses WBO-Kampfes zum Herausforderer von Weltmeister David Benavides (USA) ernannt werden sollte. Dies ist nun durch das Unentschieden hinfällig geworden. Trainer und Promoter Carsten Steinforth kommentierte die Situation: "Für uns ist es auch deshalb bitter, da beide zu unserem Stall gehören. Ein solches Urteil bringt uns da nicht weiter.

Wir müssen jetzt abwarten, wie die WBO ihre Weltrangliste im nächsten Monat aufstellt.

" Auch bei Armend Xhoxhaj und seinem Team herrschte großer Frust. Xhoxhaj, der aus dem Kosovo stammt, wurde von vielen Zuschauern im Saal als der klare Sieger angesehen. In der dritten Runde schlug er Fress zweich zu Boden und wirkte insgesamt als der aktivere und dominantere Boxer. Xhoxhaj sagte wütend: "Ich war der Bessere.

Ich habe jede Runde dominiert.

" Selbst lange nach Kampfende konnte sich Xhoxhaj in der Kabine nicht beruhigen und diskutierte lautstark mit seinem Team. Sein Trainer Mete Alijaj zeigte sich ebenfalls enttäuscht: "Ich bin sprachlos. Wenn es drei oder vier Runden waren, wo Roman vielleicht vorn lag, ist das viel. Ich fühle das nicht als gerecht.

" Dies war bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Boxer, nachdem Xhoxhaj Fress bereits einmal besiegt hatte. Die Frage, ob es nun zu einer dritten Begegnung kommen wird, um endgültig einen WM-Herausforderer zu küren, bleibt vorerst offen. Trainer Alijaj äußerte sich skeptisch: "Das kann ich nicht sagen. Was soll das bringen?

" Promoter Steinforth müsste also noch Überzeugungsarbeit leisten. Eine interessante Wendung ergibt sich durch Informationen von BILD: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Weltmeister David Benavides die Gewichtsklasse wechseln könnte. Sollte dies geschehen, wäre der Titel im Cruisergewicht vakant. In diesem Fall würde ein möglicher dritter Kampf zwischen Fress und Xhoxhaj direkt um den Weltmeistertitel steigen, was die Bedeutung einer weiteren Begegnung deutlich erhöhen würde.

Damit bleibt die Zukunft dieses Duells und der Titelaussicht im Cruisergewicht weiterhin offen. Die Beteiligten müssen nun die Entscheidungen der WBO abwarten und gleichzeitig die Möglichkeit eines Titelwechsels des aktuellen Champions im Auge behalten





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