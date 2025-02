Unentschlossenheit vor der Bundestagswahl 2025: Was können Wähler tun?

Die Umfragewerte vor der Bundestagswahl 2025 zeigen, dass viele Wähler noch unentschlossen sind. Fachleute wie der Politiksoziologe Holger Straßheim sehen verschiedene Gründe für diese Entwicklung, insbesondere die mangelnde Identifikation mit den Parteien und den Kanzlerkandidaten. Straßheim gibt in diesem Zusammenhang Tipps für Wähler, wie sie ihre Stimme strategisch einsetzen und sich trotz der Herausforderungen am politischen Prozess beteiligen können.

Die vorgezogene Bundestagswahl 2025 steht unmittelbar bevor und immer noch sind viele Menschen unentschlossen. Jeder Dritte weiß laut Umfragen derzeit noch nicht, wem er am 23. Februar seine Stimme geben möchte. Während die einen die Sorge vor ungewollten Mehrheiten umtreibt, können sich auf der einen Seite parteitreue Wähler nicht mit dem dazugehörigen Kanzlerkandidaten identifizieren und ein großer Teil der Bevölkerung findet sich in den Parteien gar nicht wieder.

Als Politiksoziologe an der Universität Bielefeld beschäftigt sich Holger Straßheim mit der Thematik, die ihm zufolge besonders junge Menschen und Frauen betrifft. Den Grund dafür sieht er in einer seit Jahren wachsenden strukturellen Asymmetrie innerhalb der Parteien. „In fast allen Parteien sind insbesondere junge Frauen gegenüber den Männern unterrepräsentiert. In einigen Parteien ist dieses Ungleichgewicht stärker ausgeprägt als in anderen, aber es betrifft dennoch alle der größeren Parteien“, erklärt Straßheim. Das Ergebnis: Viele Menschen können sich mit einer Partei nicht mehr identifizieren. Die Wahl fällt darum schwer. Doch was können Wählerinnen und Wähler dagegen tun? Holger Straßheim sagt: „Der Wahlkampf ist in den vergangenen Jahren immer personenbezogener geworden.“ Wahlplakate, TV-Duelle, all das ziele überwiegend auf den einen Menschen, den Kanzlerkandidaten ab. „Und so entsteht der Eindruck, dass Politik von einer Person gemacht wird.“ Zum Thema: Bundestagswahl 2025 Aber es sei eben kein Wahlkampf zwischen einzelnen Personen. „Parteien bestehen aus ihren Programmen und vielfältigen Interessen“, sagt Straßheim. „Und wer von einem Parteiprogramm und dessen Umsetzung in Sachfragen überzeugt ist, der sollte sein Dissonanzgefühl gegenüber dem Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin überwinden.“ Strategisches Wählen, also eine zielgeleitete statt einer rein überzeugungsgeleiteten Entscheidung zu treffen, scheint in dieser Situation naheliegend zu sein. „Wer seiner Partei deutlich machen will, dass er mit den zur Wahl stehenden Kandidaten nicht zufrieden ist, weil beispielsweise Frauen auf Wahlkreisebene unterrepräsentiert sind, kann den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin einer anderen Partei wählen“, sagt Straßheim. Über die Quotierung der Landeslisten könnten so beispielsweise im Bestfalle mehr Frauen in den Bundestag gelangen. In der Vergangenheit nutzten Wählerinnen und Wähler eine gesplittete Erst- und Zweitstimmen-Vergabe, um nicht nur aus programmatischen Gründen zu wählen, sondern auch um auf mögliche Koalitionen Einfluss zu nehmen oder ein Erstarken anderer Parteien zu verhindern. „Wer das bei dieser Wahl auch bezwecken möchte, sollte aber die Wahlrechtsreform im Hinterkopf behalten, weil Überhang- und Ausgleichsmandate, für Direktmandate, die nicht über die Zweitstimme gedeckt sind, verfallen werden“, erklärt der Experte. Wer unsicher im Bezug auf Spitzenkandidat und Wahlprogramm ist, dem können Programme wie der Wahl-O-Mat eine Hilfe sein. Wichtig sei nur, diese richtig zu nutzen. Straßheim betont: Die Partei, die nach den Fragen im Programm auf Platz eins lande, sei nicht automatisch diejenige, die man wählen sollte. „Wichtig ist es, sich mit dem zweiten Teil des Wahl-O-Mats zu beschäftigen, in dem die Wahlprogramme aufbereitet sind, um die Positionen der Parteien zu verstehen.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von bpb (@bpb_de) So könne man den Wahl-O-Mat auch als eine Art „Entpersonalisierungsmaschine“ der Parteien nutzen. „Denn er zwingt uns, abseits der Protagonisten, genau auf die Programme der einzelnen Parteien zu schauen“, sagt Straßheim. Wichtig sei jedoch: „Gar nicht zu Wählen ist unter keinen Umständen die richtige Lösung, denn dann überlässt man den Demokratiefeinden das Feld“, mahnt Straßheim. Das Parteien-Spektrum sei in Bewegung, aber es führe kein Weg am politischen Engagement vorbei, weil es kein Patentrezept für die Wahl gebe





