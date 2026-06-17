Unerwartete Abfuhr bei Bares für Rares: Verkäuferin wählt Händlerin trotz höheren Gebots

Bei Bares für Rares sorgt ein Verkäuferinnen-Paar mit einem wertvollen Collier für Furore. Trotz des höchsten Gebots von Wolfgang Pauritsch entscheidet sich die Verkäuferin emotional für Susanne Steiger. So etwas habe er noch nicht erlebt, sagt ein gut gelaunter unterlegener Händler.

In einer unerwarteten Wendung bei der beliebten RTL- ZDF - Trödelshow Bares für Rares sorgte das Ehepaar Angelika und Thorsten Rogalla für Aufsehen. Die beiden wollten sich von einem wertvollen Collier trennen und hatten schnell Grund zur Freude.

Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel schätzte das edle Schmuckstück dank seiner hochwertigen Süßwasserperlen auf stattliche 3.500 Euro und sorgte für einen vergnügten Start in der Sendung. Die Händlerkarte nahm das Paar erwartungsgemäß gern entgegen, schließlich lag ihre Wunschsumme in ähnlicher Höhe. Was an ihrem Auftritt随后 so besonders war, offenbarte sich erst im Händlerraum. Dort stieß das Collier auf großes Interesse.

Wolfgang Pauritsch eröffnete mit einem starken Gebot von 2.500 Euro und gab damit die Marschrichtung vor, ohne zu ahnen, dass er kurz darauf das Nachsehen haben würde. Naturgemäß wollte auch Schmuckhändlerin Susanne Steiger mitbieten, ebenso wie ihr Kollege Fabian Kahl, der den Preis auf 3.300 Euro in die Höhe trieb. Bei 3.550 Euro übertrafen die Gebote nicht nur die fachliche Einschätzung, sondern erreichten auch ihr Ende.

Pauritsch, zu diesem Zeitpunkt Höchstbietender, fragte die Verkäuferin, ob sie ihm den Schmuck verkaufen wolle. Doch die Verkäuferin verneinte entschieden. Sie wollte lieber Susanne Steiger als neue Besitzerin ihres Colliers sehen und verpasste dem sichtlich verdutzten Händler eine völlig unerwartete Abfuhr. Seine Kontrahentin staunte nicht schlecht und legte zur Belohnung für diese ungewöhnliche Entscheidung noch 50 Euro drauf.

So etwas habe er noch nicht erlebt, lachte der unterlegene Händler Wolfgang Pauritsch und nahm die Sache mit viel Humor. Weniger lustig gestalten sich für manche Verkäufer hingegen andere Verläufe; im Video sind die größten Enttäuschungen aus Bares für Rares zusammengestellt. Das Sendungskonzept hat sich bis heute nicht wesentlich verändert: Menschen wie Angelika und Thorsten Rogalla lassen ihre Exponate von Sachverständigen bewerten und feilschen dann im Händlerraum um den Verkaufspreis.

In diesem speziellen Fall spielte jedoch eine persönliche Vorliebe der Verkäuferin eine entscheidende und ungeahnte Rolle, wodurch der übliche Ablauf komplett auf den Kopf gestellt wurde. Solche Momente zeigen, dass bei Auktionen nicht nur der Preis, sondern auch emotionale Faktoren und Sympathien den Ausgang bestimmen können. Die Sendung Bares für Rares läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF, Wiederholungen zeigt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr.

Solche überraschenden Entscheidungen sind zwar selten, aber sie machen den besonderen Reiz der Show aus und sorgen für Gesprächsstoff bei den Zuschauern





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