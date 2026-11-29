Bei einem Unfall auf der A2 bei Peine sind am frühen Sonntagmorgen fünf Menschen verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn war vorübergehend gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache seien zwischen Peine und Hämelerwald in Fahrtrichtung Dortmund ein Kleintransporter und ein Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Insassen des Transporters, drei Männer im Alter von 27, 28 und 29 Jahren, wurden den Angaben zufolge schwer verletzt, der 28-Jährige lebensgefährlich.

Auch der 34-jährige Fahrer des Autos kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Bei einem Folgeunfall erlitt zudem eine 58-jährige Frau leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. Drei weitere Autos seien beschädigt worden, als sie über Trümmerteile auf der Straße fuhren. Die A2 war in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise gesperrt.

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