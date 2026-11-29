Der Kleinwagen geriet außer Kontrolle, zwei Menschen wurden versorgt. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Rettungseinsatz auf der A1: Am Sonntagabend ist ein Kleinwagen bei Barsbüttel gegen eine Leitplanke gekracht. Mindestens ein Mensch kam ins Krankenhaus. Gegen 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld in Richtung Lübeck war ein weißer Opel aus bislang ungeklärter Ursache außer Kontrolle geraten. Der Wagen krachte gegen die Mittelleitplanke und drehte sich, berichtet ein Reporter von vor Ort. Der Kleinwagen blieb mit stark beschädigter Front auf dem linken Fahrstreifen stehen. Über die Fahrbahn verteilten sich Trümmerteile.

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Weil zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet worden war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Barsbüttel, Stellau und Stemwarde sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt an. Ersten Informationen zufolge saßen zwei Menschen in dem Opel. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. Mindestens einer der Insassen kam ins Krankenhaus.