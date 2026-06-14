Unfall auf der B 81 bei Herrenberg: Fehlgeschlagenes Überholmanöver verletzt vier leicht

Ein 58‑jähriger Fahrer versucht auf der B 81 bei Herrenberg, einen Lastwagen zu überholen, schert nach links aus und kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen. Vier Personen erleiden leichte Verletzungen, werden ins Krankenhaus gebracht. Polizeiliche Ermittlungen laufen.

Ein 58‑jähriger Autofahrer versuchte am Samstagabend auf der B 81 bei Herrenberg , Landkreis Böblingen, einen Lastwagen zu überholen. Der Fahrversuch verlief jedoch missglückt, weil er nach links ausschert, ohne den Verkehr auf der linken Fahrspur zu beobachten.

Auf dieser Spur fuhr ein gleichaltriger Fahrer, der aufgrund der plötzlichen Fahrspurwechselbewegung nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nahezu unmittelbar nach dem Manöver. Durch den Aufprall wurde das linke Fahrzeug nach rechts abgelenkt und prallte gegen den Heckbereich des Lastwagens, bevor es die Schutzplanke erreichte. Das Auto kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Bei dem Unfall erlitten der überholende Fahrer sowie seine beiden Beifahrerinnen, im Alter von 60 und 40 Jahren, leichte Verletzungen. Zusätzlich wurde der Fahrer des Fahrzeugs, das ursprünglich in der linken Spur unterwegs war, ebenfalls leicht verletzt. Alle Verletzten wurden umgehend in örtliche Krankenhäuser gebracht, wo sie medizinisch versorgt wurden. Glücklicherweise gab es keine schweren Verletzungen, doch der Vorfall verdeutlicht die Gefahren von unachtsamen Überholmanövern auf stark frequentierten Autobahnabschnitten.

Die Polizei Hannover berichtete, dass der Vorfall mit einer Lkw‑Fragestelle abgesichert wurde, um den fließenden Verkehr wieder zu normalisieren. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls, insbesondere zur Frage, ob ein Verstoß gegen die Überholverbotsregelung vorlag, laufen noch. Verkehrssicherheitsexperten raten künftig zu größerer Aufmerksamkeit beim Wechsel der Fahrspur und zum Einhalten des Mindestabstands, gerade an stark befahrenen Autobahnabschnitten wie der B 81, um das Risiko von Kollisionen zu minimieren





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Unfall Überholmanöver B 81 Herrenberg Verkehrssicherheit

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