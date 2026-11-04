Unfall bei Wer weiß denn sowas: Michael Kessler verbrennt sich am Arm

Bei einer ARD-Quizshow ereignete sich 2016 ein Schockmoment. Comedian Michael Kessler zog sich bei einem Live-Experiment mit Flammen eine Brandverletzung zu.

Im Jahr 2016 sorgte eine Episode der beliebten ARD -Quizshow "Wer weiß denn sowas" für einen ungewollten Schock im Studio. Der Comedian Michael Kessler erlitt dabei eine leichte Brandverletzung am rechten Unterarm, als ein Feuerexperiment während der Live-Aufzeichnung außer Kontrolle geriet. Dieser Vorfall gilt bis heute als einer der dramatischsten Momente in der Geschichte der Sendung.

Hintergründe des gefährlichen Feuerexperiments

Der Auslöser für den Zwischenfall war eine scheinbar harmlose Fragestellung zum Thema eines Feuerballs in der Hand. Teamkapitän Bernhard Hoëcker vertraute auf sein Wissen und behauptete sogar, den Versuch bereits selbstständig ausprobiert zu haben. Auf Basis dieser Aussage entschloss sich Moderator Kai Pflaume spontan dazu, die Demonstration live vor den Kameras durchzuführen.

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Für das Experiment bereitete Pflaume eine Mischung aus Wasser, Spülmittel und Feuerzeuggas in einem feuerfesten Behälter vor. Die Aufgabe bestand darin, den entstehenden Schaum in den Händen zu halten und ihn anschließend anzuzünden. Noch vor dem eigentlichen Start zeigte der Comedian deutliche Unsicherheit und äußerte seine Angst, auch wenn dies zunächst scherzhaft gemeint war.

Ablauf des Unfalls und Verletzungsursachen

Als Kai Pflaume den Schaum entzündete, breiteten sich die Flammen deutlich stärker aus als von allen Beteiligten erwartet. Michael Kessler schreckte sofort zurück und griff nach seinem Arm, um den Schmerz zu lindern. Bei der Aktion zog er sich eine leichte Verbrennung am rechten Unterarm zu, was für alle Anwesenden einen echten Schockmoment darstellte.

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Die Ursache für die unerwartete Reaktion lag in der Positionierung des Schaums. Michael Kessler hielt die brennbare Substanz zu nah über den Behälter, wodurch die gesamte Lösung Feuer fing und die Flammen schnell intensiver wurden. Dies führte zur unmittelbaren Verletzung, obwohl das Experiment theoretisch sicher durchgeführt werden sollte.

Sicherheitsvorkehrungen und Reaktionen des NDR

Nach dem Vorfall stellte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) klar, dass sämtliche Experimente der Sendung zuvor geprüft und getestet werden. Demnach probt Kai Pflaume den Versuch mehrfach vor der eigentlichen Aufzeichnung, um Risiken zu minimieren. Zusätzlich seien während der Sendung Feuerwehrleute zur Absicherung im Studio anwesend gewesen.

Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen kam es zu dem Unfall, der die Grenzen der geplanten Kontrollen aufzeigte. Kurz nach dem Zwischenfall demonstrierten Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume den Versuch erneut, diesmal jedoch ohne jegliche Probleme oder Zwischenfälle. Die Show ging daraufhin wie geplant weiter, doch der Moment blieb den Zuschauern stark im Gedächtnis.