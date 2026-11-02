Unfall in Wer weiß denn sowas: Michael Kessler verletzt sich bei Feuerexperiment

Bei einer XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas 2016 kam es zu einem gefährlichen Moment. Comedian Michael Kessler erlitt eine Brandverletzung während eines Live-Feuerexperiments.

Es war ein unerwarteter Schockmoment in der Geschichte der beliebten ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas". Im Jahr 2016, während einer speziellen XXL-Ausgabe der Sendung, kam es im Studio zu einem gefährlichen Zwischenfall. Der Comedian Michael Kessler verletzte sich dabei leicht am Arm, als ein geplantes Feuerexperiment nicht nach Plan verlief. Die Szene sorgte damals für Aufregung, glimpflich verlief der Vorfall jedoch für alle Beteiligten.

Gefährliches Feuerexperiment im Studio

Der Ausgangspunkt für den Vorfall war eine scheinbar harmlose Fragestellung rund um einen Feuerball, der in der Hand gehalten werden sollte. Teamkapitän Bernhard Hoëcker war fest davon überzeugt, die richtige Antwort zu kennen. Er erklärte sogar öffentlich, den entsprechenden Versuch bereits selbst einmal ausprobiert zu haben. Diese Selbstsicherheit beeindruckte das Publikum und die Moderation.

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Reagierte Moderator Kai Pflaume spontan und entschied sich dafür, den Versuch live im Studio vorzuführen. Für die Durchführung des Experiments mischte Pflaume Wasser, Spülmittel und Feuerzeuggas in einem speziell feuerfesten Behälter. Der entstandene Schaum sollte anschließend von Michael Kessler in den Händen gehalten werden, um die Sicherheit der Methode zu demonstrieren.

Angst und Unsicherheit vor dem Test

Noch vor dem eigentlichen Versuch machte der Comedian seine Bedenken deutlich. Er sagte deutlich zu den Zuschauern und in die Kamera, dass ihm die Situation nicht ganz geheuer war. Zitat: Ich habe Angst. Auch wenn diese Aussage zunächst scherzhaft vorgetragen wurde, spürte man die Unsicherheit. Oft sind es nicht nur die Fragen in der Show, die kurios sind, sondern auch die Antworten und Reaktionen der Teilnehmer.

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Als Kai Pflaume den Schaum nun anzündete, lief alles jedoch nicht wie geplant. Die Flamen breiteten sich plötzlich stärker aus als alle anwesenden Experten erwartet hatten. Die Intensität des Feuers war überraschend hoch und schnellte in die Höhe. Es entstand eine schnelle und gefährliche Entwicklung, die das Team überraschte.

Leichte Verletzung für den Comedian

Michael Kessler schreckte sofort zurück, als er sah, wie stark das Feuer reagierte. Er griff sich an den Arm und zog sich dabei eine leichte Brandverletzung am rechten Unterarm zu. Wie es später zu diesem Unfall kommen konnte, wurde detailliert untersucht. Die Experten stellten fest, dass Michael Kessler den Schaum zu nah über den Behälter hielt.

Dadurch fing die gesamte Lösung sofort Feuer. Die Positionierung war also der kritische Faktor für den Zwischenfall. Kurz darauf demonstrierten Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume den Versuch erneut. Diesmal lief die Show completely ohne jegliche Zwischenfälle. Die Wiederholung diente dazu, die Kontrolle über die Situation wiederherzustellen und die Sicherheit zu gewährleisten.

NDR bestätigt Sicherheitsvorkehrungen

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) stellte im Anschluss an den Vorfall klar, dass sämtliche Experimente der Sendung zuvor geprüft und gründlich getestet werden. Die Sicherheitsstandards sind bei der Produktion sehr hoch angesetzt. Demnach probte Kai Pflaume den Versuch mehrfach vor der eigentlichen Aufzeichnung. Dies geschah, um technische Probleme oder unerwartete Reaktionen auszuschließen.

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Zusätzlich waren während der Sendung professionelle Feuerwehrleute zur Absicherung im Studio anwesend. Diese Maßnahme diente dazu, im Falle eines Falles sofort eingreifen zu können. Trotz dieser Vorkehrungen konnte der unvorhergesehene Moment nicht vollständig verhindert werden. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass auch sorgfältig geplante Shows Risiken bergen.

Der Vorfall ist ein Beispiel dafür, wie schnell sich eine Unterhaltungssituation in einen gefährlichen Moment verwandeln kann. Die Zuschauer wurden dabei Zeuge einer authentischen Reaktion aller Beteiligten. Es wurde schnell gehandelt, um weiteren Schaden zu vermeiden. Die leichte Verletzung war zum Glück nicht schwerwiegend.