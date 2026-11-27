Auf der A72 bei Stollberg und Neukirchen kommt es am frühen Morgen in beide Richtungen zu Unfällen und Staus. Glätte könnte eine Rolle gespielt haben.

Auf der A72 bei Stollberg und Neukirchen kommt es am frühen Morgen in beide Richtungen zu Unfälle n und Stau s. Glätte könnte eine Rolle gespielt haben.

Neukirchen/Stollberg - Auf der Autobahn 72 bei Stollberg und Neukirchen haben mehrere Unfälle am Morgen für Stau gesorgt. In beiden Richtungen hatte die Polizei Chemnitz am Morgen per Warnmeldung vor Glätte gewarnt. Ob die Unfälle durch Glätte verursacht wurden, war laut einem Polizeisprecher noch unklar. Es sei aber möglich.

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Am frühen Morgen war es in Höhe der Raststätte Neukirchener Wald zu einem Unfall mit drei Autos und einem Lkw gekommen, wie der Polizeisprecher mitteilte. In Richtung Hof gab es zudem zwei weitere Unfälle: Dabei war jeweils nur ein Auto beteiligt. Später kam es in die andere Fahrtrichtung auf Höhe der Anschlussstelle Stollberg-Nord zu einem weiteren Unfall. Verletzte gab es nach derzeitigem Stand der Polizei nicht.